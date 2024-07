Un Posto al Sole Anticipazioni 5 luglio 2024: Che disastro! Mariella scopre che Guido è innamorato di Claudia

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 5 luglio 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Mariella scoprirà, in modo molto traumatico, che suo marito ama un'altra. Manuela intanto non sembrerà essere gelosa di Niko e Valeria... ma sarà sincera?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Mariella scoprirà con dolore il segreto di Guido. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri verrà a conoscenza che suo marito si è innamorato di Claudia e purtroppo succederà in modo molto traumatico. Intanto Rosa riuscirà a sfuggire alla rissa di cui si è ritrovata protagonista e dovrà ringraziare Don Antoine. I due, quando si calmeranno le acque approfondiranno la loro conoscenza. La relazione tra Niko e Valeria sembrerà andare a gonfie vele e farsi sempre più seria. Manuela stavolta sarà tranquilla ma avrà davvero messo da parte i suoi sentimenti per l’ex?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella scopre tutto!

Silvia e Michele sono intervenuti per aiutare Guido e per evitare che il suo matrimonio naufragasse miseramente. Il Saviani e la sua compagna, al corrente dell’attrazione che il Del Bue prova per Claudia, hanno consigliato all’attrice di allontanarsi dal suo amico e di non mettersi in mezzo più di quanto non abbia già fatto. Guido si è quindi ritrovato a ragionare sul suo comportamento e a simulare che non sia successo nulla. Nonostante i suoi sforzi per non rovinare la sua vita matrimoniale e per non ferire sua moglie, il segreto del vigile verrà alla luce. Mariella lo scoprirà e lo farà in modo traumatico. Per l’Altieri sarà un grande dolore e la sua vita potrebbe cambiare per sempre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Don Antoine salva Rosa

Rosa è in difficoltà. La ragazza ha scoperto di essersi fatta dei nemici nel quartiere e tutto questo perché ha deciso di lottare per non perdere la sua casa. Le sue azioni non sono però piaciute a molti e i suoi vicini hanno deciso di darle una lezione, provocando una rissa di cui lei è stata protagonista. La Picariello riuscirà a uscirne illesa solo grazie a Don Antoine, che interverrà per fermare i suoi aggressori. Una volta che le acque si saranno calmate, Rosa e il sacerdote potranno approfondire la loro conoscenza.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela ha dimenticato Niko?

Jimmy è innamorato. Mina ha fatto breccia nel suo cuore e Niko non potrebbe essere più contento. Con suo figlio così entusiasta di passare del tempo con la nipote di Valeria, anche lui potrà essere più sereno e libero di frequentare la sua nuova compagna. La relazione tra Poggi e la Paciello continuerà ad andare a gonfie vele e i due ragazzi sembreranno fare davvero sul serio. Manuela non si lascerà minimamente scalfire da tutto questo. Sarà talmente tranquilla e serafica da far pensare che abbia davvero dimenticato Niko e abbia voltato pagina. Ma con la Cirillo non si può mai stare sereni. Avrà davvero messo da parte i suoi sentimenti per l’avvocato di cui è sempre stata innamorata?

