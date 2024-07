Un Posto al Sole Anticipazioni 2 luglio 2024: Ida e Diego pronti ad accogliere Tommaso. La felicità è alle porte?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 2 luglio 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Diego e Ida saranno pronti ad accogliere Tommaso ma Roberto ancora non si arrende!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 2 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Ida e Diego saranno ormai sicuri che Tommaso torni da loro. I due ragazzi cominceranno a porre le basi per diventare una famiglia, accogliendo il piccolo nella casa che sono pronti ad affittare. La loro felicità sarà immensa e si scontrerà con la terribile paura, ormai molto concreta, di Roberto e Marina, che potrebbero doversi arrendere all’idea di dire per sempre addio al piccolo Tommy. Luca sarà circondato dall’affetto dei suoi amici, che lo faranno sentire protetto e amato soprattutto ora che la sua malattia sembra non lasciargli più scampo. Il De Santis inizierà a prendere coraggio per affrontare le terribili e inevitabili conseguenze che la sua precaria salute gli porrà davanti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida e Diego pronti ad accogliere Tommaso

Ida e Diego stanno per realizzare i loro sogni. Sono mesi che i due ragazzi stanno lottando per riavere Tommy tra loro e vincere la dura battaglia contro Roberto, disposto a tutto pur di impedire di perdere il piccolo. L’esame del DNA e la decisione del giudice stanno per far cantare vittoria alla giovane coppia, che ha già cominciato a pensare al proprio futuro insieme, come una famiglia. Prenderanno una casa in affitto e si occuperanno insieme di Tommaso, che vivrà finalmente con la sua vera madre, ora certa di poter contare sull’aiuto e sull’appoggio di qualcuno che la ama davvero e che mai permetterà a qualcuno di farle del male o di costringerla a decisione drammatiche. Ma la serenità dei due ragazzi potrebbe presto essere oscurata da un’inaspettata proposta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto disperato. Non vuole perdere Tommy

Roberto non riesce a rassegnarsi all’idea di perdere Tommy. Nonostante non sia il suo vero padre, Ferri si è affezionato al bambino come se fosse davvero suo figlio e vorrebbe crescerlo insieme a Marina, negli agi che la loro famiglia può concedergli. Ma la determinazione di Ida e l’appoggio di Diego, stanno rovinando i suoi sogni. Sua moglie sembra essere ormai certa che arrendersi sia l’unico modo per smettere di soffrire il prima possibile ma Roberto proprio non ce la fa. Continuerà a sperare che succeda qualcosa che non gli faccia dire addio per sempre al suo amato Tommaso e che il piccolo possa ancora far parte della sua vita.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca si arrende?

Per Luca si mette male! Il dottore è stato costretto ad affrontare un momento durissimo, che gli ha fatto capire che la sua malattia non solo non si è fermata ma sta progredendo velocemente e inesorabile. Ora che Ornella sa tutto, il De Santis potrà contare anche sul sostegno della Bruni che, insieme all’onnipresente e fedele Giulia e a tutta la famiglia Poggi, gli starà vicino. Il medico potrebbe finalmente iniziare a fare quei passi indietro che si ostina da tempo a non fare e a cui Michele gli ha più volte chiesto di pensare. Ma riuscirà avvero ad arrendersi alle inevitabili e drammatiche conseguenze della sua ormai compromessa salute?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 luglio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.