Un Posto al Sole Anticipazioni 3 luglio 2024: Diego chiede a Ida di sposarlo!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 3 luglio 2024. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap di Rai3 ci rivelano che Diego farà la sua proposta a Ida ma...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 luglio 2024 su Rai3 alle ore 20.50, Diego si farà avanti con Ida. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Giordano deciderà di chiedere alla ragazza di sposarlo ma non riceverà, in cambio, l’entusiasmo che si aspettava. Roberto comincerà a pensare che Marina abbia ragione e inizierà a provare a superare l’ossessione per Tommaso. Ma riuscirà a riprendere in mano la sua vita? Intanto Luca sarà costretto a prendere sempre più consapevolezza dei grossi problemi che la sua malattia darà alla sua vita privata e al suo lavoro ma Giulia gli prometterà di stargli accanto. Jimmy, nonostante sia ancora arrabbiato con Niko, accetterà di conoscere la nipote di Valeria.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego chiede a Ida di sposarlo

Ida e Diego sono pronti ad accogliere Tommaso ma la felicità potrebbe non essere dietro l’angolo. Tutto potrebbe cambiare proprio nel momento in cui ai due ragazzi sembrerà di toccare il cielo con un dito e sarà “colpa” di un’inaspettata proposta. Convinto dei suoi sentimenti per Ida e certo di voler passare la sua vita insieme a lei, come padre adottivo di Tommy, Diego si farà avanti e chiederà alla sua amata di sposarlo. Il Giordano sarà felicissimo di questa novità e del futuro che attende lui e la sua nuova famiglia ma rimarrà molto deluso, ve lo anticipiamo, dalla reazione non proprio entusiasta della compagna, che sembrerà non voler affrontare altri grossi cambiamenti… almeno per ora.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto cerca di riprendere in mano la sua vita

Le decisioni del giudice potrebbero essere inesorabili per Roberto. Marina ha consigliato più e più volte al marito di smettere di lottare con i mulini a vento e di smettere di fare il Don Chisciotte. Stavolta Ferri sembrerà ascoltarla. Ormai certo di perdere Tommy e di dover dire addio per sempre al piccolo che da ormai un anno considera suo figlio, il manager tenterà di superare la sua ossessione per il piccolo e di riprendere in mano la sua vita. Non sarà purtroppo facile e soprattutto non indolore e forse qualche altro colpo di scena lo spingerà a tornare indietro sui suoi passi.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy pronto a conoscere la nipote di Valeria

Per Luca la situazione è molto critica. Il medico ha vissuto uno dei momenti più drammatici della sua vita, da quando ha scoperto di essere malato di Alzheimer. Il dottore dovrà fare i conti con le pesanti ripercussioni che la sua malattia avrà sul suo lavoro ma anche sulla sua vita privata e capirà di non poter rimandare a lungo decisioni necessarie quanto drammatiche. L’unica cosa che lo farà stare sereno sarà l’amore che Giulia prova per lui e che la spingerà a non abbandonare il suo fianco neanche nei periodi più bui. Intanto Jimmy continuerà ad avercela con Niko. Il bambino prova una profonda amarezza e gelosia nei confronti della nuova relazione del padre e non ha molta simpatia per Valeria, che sembra portargli via costantemente il suo papà. Nonostante questo accetterà, molto riluttante, di incontrare la nipote di Vale… e la sua vita cambierà per sempre!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.