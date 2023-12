Un Posto al Sole Anticipazioni dal 1° al 5 gennaio 2024: Viola è distrutta, Antonio la respinge!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 1° al 5 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 1° al 5 gennaio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 1° gennaio 2024

Anche a Palazzo Palladini è arrivato il momento di festeggiare Capodanno. I colpi di scena non mancheranno, e a pagarne le spese, purtroppo, sarà Guido, il quale dovrà cercare di destreggiarsi tra i nuovi problemi a Casa Altieri e a Casa Cerruti. Sono in arrivo delle sconvolgenti sorprese anche per Sasà, per Samuel e per Speranza, che dovrà affrontare la dura realtà.

Puntata in onda Martedì 2 gennaio 2024

Raffaele è in pensiero per la tensione che si è venuta a creare tra Viola ed Eugenio, soprattutto perché a pagarne le conseguenza è anzitutto il piccolo Antonio. Inoltre, la maestra sta per fare una scoperta a dir poco sconcertante. Intanto, prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Samuel e Micaela, che ormai sembrano fare sul serio. Speranza, invece, sta per prendere una decisione importante, senza tenere conto del parere paterno.

Puntata in onda Mercoledì 3 gennaio 2024

Viola è sconvolta perché è venuta a sapere che il piccolo Antonio era già a conoscenza della sua tresca con Damiano. La maestra pensa che la cosa migliore sia affrontare l'argomento con il figlioletto, ed Eugenio. Tuttavia, non è sicura che quest'ultimo sarà d'accordo. Intanto, Speranza capisce che, benché Espedito non sia propenso a darle la sua benedizione, deve voltare pagina.

Puntata in onda Giovedì 4 gennaio 2024

Clara è ad un bivio: dovrebbe lasciare che Alberto prenda il piccolo Federico oppure no? Infatti, nella peggiore delle ipotesi, l'avvocato potrebbe anche non riportarle più il figlioletto. Intanto, Viola sembra proprio non riuscire a comunicare con il piccolo Antonio, il quale è piuttosto nervoso nei confronti della madre. La Bruni junior sta soffrendo molto per questo motivo. Diego, invece, sta cercando di contattare Ida, non sapendo che quest'ultima viene tenuta prigioniera dai suoi parenti in Polonia.

Puntata in onda Venerdì 5 gennaio 2024

In Polonia, Ida è disperata, e sta cercando una soluzione per fuggire e tornare in Italia. L'impresa, però, è davvero ardua. Intanto, Clara prende una decisione su Alberto ed il piccolo Federico. Michele, invece, scopre che tra i fan di Micaela in radio c'è una persona che lui conosce bene. Tra l'altro, per lo scrittore le sorprese non sono finite.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.