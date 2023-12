Un Posto al Sole Anticipazioni 1° gennaio 2024: Capodanno complicato per Guido. Palazzo Palladini è nel caos!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Guido passerà un Capodanno molto turbolento. La fine dell'anno a Palazzo Palladini sarà scoppiettante.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 1° gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, a Palazzo Palladini ci sarà il caos. Il Capodanno sarà davvero scoppiettante e complicato per Guido, che si troverà in mezzo alle turbolenze sia di casa Altieri che di casa Cerruti e per lui sarà davvero difficile mantenere la calma. Intanto anche per Sasà, Samuel e Speranza ci sarà un vero e proprio terremoto. La giovane Altieri dovrà prendere atto, con molto dolore, che le cose non possono tornare più quelle di una volta e, preso atto di questa verità, farà una scelta molto importante per il suo futuro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Capodanno complicato per Guido

Samuel è uscito allo scoperto e ha chiarito i suoi veri sentimenti per Speranza e per Micaela. Dopo la fine della sua relazione con Samuel, la giovane Altieri ha dovuto fare i conti con una realtà che non avrebbe mai immaginato e che, anzi, si rifiuta di accettare. Questa situazione ma soprattutto il tradimento del Piccirillo, hanno creato diverse tensioni a casa Altieri. Guido si troverà a dover gestire un Capodanno in mezzo alle liti e alle turbolenze della famiglia di sua moglie ma anche di quella di Cerri. Insomma per il povero Del Bue non sarà certo un fine anno rilassante e farà molta fatica a mantenere la calma.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza prende atto della verità

Samuel ha lasciato Speranza e ha deciso di fare sul serio con Micaela. L’Altieri non ha però accettato la fine della sua relazione con il Piccirillo e faticherà ancora moltissimo. Capodanno la metterà però davanti alla presa di coscienza definitiva che tra lei e Samuel sia tutto finito. La ragazza prenderà atto di dover cambiare qualcosa nella sua vita, per non crollare definitivamente e riacquistare la sua serenità. Cosa farà ora?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel e Micaela fanno sul serio

Micaela e Samuel hanno discusso a lungo sulla loro relazione e su come dovrebbe andare tra loro. La Cirillo, furiosa contro il Piccirillo, ha accusato l’aiuto chef di essere fin troppo insistente ma alla fine, questa insistenza sta portando i suoi frutti. I due sembrano andare d’accordo, grazie anche ai consigli di Nunzio, che è intervenuto per aiutare il suo amico. Per Speranza, data questa situazione, non c’è proprio più spazio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 gennaio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.