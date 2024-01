Un Posto al Sole Anticipazioni 5 gennaio 2024: Ida cerca di fuggire ma l'impresa è più difficile del previsto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ida tenterà di fuggire dalla prigionia della sua famiglia ma l'impresa si rivelerà molto più complicata e pericolosa di quanto pensasse.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 gennaio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Ida cercherà di fuggire dalla sua casa e di tornare in Italia da suo figlio e anche da Diego. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’impresa sarà più ardua di quanto la ragazza pensasse. Michele invece scoprirà che tra i fan di Micaela c’è una persona di sua conoscenza, che non avrebbe mai pensato potesse essere d’accordo con le idee della Cirillo. Per il Saviani le sorprese non finiranno qui e ne vedremo delle belle. Intanto Clara continuerà a riflettere su come comportarsi con Alberto e se lasciargli Federico in affido.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida tenta di fuggire!

Marina e Roberto sono riusciti a sbarazzarsi di Ida. I due hanno comprato la complicità della zia della ragazza, che le ha impedito di allontanarsi e l’ha segregata in casa. Ida non può muoversi e di certo non può e non deve tornare in Italia ma neanche mettersi in contatto con qualcuno. Per questo motivo la giovane non risponde alle chiamate di Diego e ha scatenato in lui una grande preoccupazione. Il Giordano è alla sua ricerca e lei, decisa a non lasciare che il destino le remi contro, tenterà di fuggire dalla sua casa e cercherà di liberarsi dal giogo dei suoi famigliari. L’impresa si rivelerà però ben più ardua di quanto immaginasse. Per lei sarà arrivata la fine?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Sorprese in arrivo per Michele

Il 2024 sembra avere in serbo diverse novità per Michele. Il Saviani capirà che tra i fan di Micaela c’è una sua conoscenza, che lui non avrebbe mai immaginato potesse essere d’accordo con le parole della Cirillo. Ma questa scoperta, piuttosto spiazzante, non sarà l’unica a lasciare il giornalista senza parole. Lo attenderà infatti qualcos’altro e potremmo pure ipotizzare che possa esserci Silvia dietro a queste news in arrivo. La Graziani ha infatti scoperto che il suo ex ha aiutato Nunzio a salvare il Vulcano e potrebbe volerlo ringraziare come ancora non ha fatto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara indecisa. Potrà fidarsi di Alberto?

Grazie alla mediazione di Niko, Alberto ha proposto a Clara un accordo. Lui non la denuncerà se lei gli permetterà di avere la custodia di Federico e gli renderà le cose facili. La Curcio non è però tanto convinta di potersi fidare e ha paura che il Palladini possa giocarle un brutto scherzo non facendole più vedere il bambino. La ragazza dovrà però prendere una decisione e farlo velocemente, visto le minacce ricevute, che potrebbero veramente portarla in un’aula di tribunale e complicare del tutto le cose.

