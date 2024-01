Un Posto al Sole Anticipazioni 4 gennaio 2024: Diego alla ricerca disperata di Ida

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego è preoccupato per Ida. Il Giordano non riesce a mettersi in contatto con lei e promette di non mollare la presa!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 4 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Diego cercherà disperatamente di mettersi in contatto con Ida. Il Giordano non riesce a capire come mai la ragazza non sia tornata in Italia né perché non gli risponda al telefono. Il figlio di Raffaele tenterà in ogni modo di capire cosa sia successo ma non potrà certo immaginare che la ragazza di cui si è invaghito, sia ostaggio della propria famiglia. Intanto Clara non saprà se permettere ad Alberto di prendere con sé Federico. La Curcio avrà paura che accettando la mediazione con il suo ex, alla fine non rivedrà più suo figlio. Tra Viola e Antonio, nonostante le spiegazioni e le scuse, le cose non andranno per nulla bene e i rapporti tra madre e figlio rimarranno tesi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego alla ricerca disperata di Ida

Ida è spacciata! Roberto e Marina non hanno avuto nessuna pietà per lei e l’hanno lasciata in Polonia. La ragazza si è trovata ostaggio della propria famiglia che, in accordo con i Ferri, hanno tenuto la giovane in casa e non le permettono alcun contatto con l’Italia. È per questo motivo che Diego non solo non ha più rivisto la giovane ma non riesce neanche a sentirla per telefono. Il Giordano sarà estremamente preoccupato per quello che sta succedendo e sebbene sia ignaro della verità, comincerà a intuire che sia accaduto qualcosa di brutto. Nella sua mente si faranno largo tante ipotesi, tra cui anche quella che Ida abbia voluto tagliare i ponti con lui. Capirà che invece la realtà è ben diversa e molto più tragica?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara indecisa. Cederà alle richieste di Alberto?

Clara ed Eduardo sono tornati a Napoli e la situazione con Alberto, come era prevedibile, si è subito mostrata molto complicata. Il Palladini ha tutta l’intenzione di ottenere la custodia di Federico ma grazie alla mediazione di Niko, l’avvocato ha cominciato a pensare di trovare un compromesso, vantaggioso per lui e non umiliante per la sua ex. Clara però non saprà se consentirgli di prendersi Federico; avrà infatti paura che una volta che il bambino sarà con il padre, lei non lo rivedrà più.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola in ansia per Antonio

Viola ha scoperto che Antonio è venuto a sapere della sua relazione con Damiano. La Bruni è rimasta senza parole e ha cercato di calmare il figlio, visibilmente turbato per quello che gli sta succedendo intorno. Ma nonostante i tentativi di rasserenarlo e di ricucire il loro rapporto, Antonio rimarrà scostante. Viola comincerà seriamente a preoccuparsi di non riuscire a recuperare i suoi errori.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 1° al 5 gennaio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.