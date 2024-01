Un Posto al Sole Anticipazioni 2 gennaio 2024: Speranza volta pagina ma senza il consenso di Espedito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Speranza deciderà di cambiare vita ma senza parlarne prima con Espedito. Viola farà una scoperta che la lascerà senza parole.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Speranza prenderà una decisione molto importante per il suo futuro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri vorrà voltare pagina e cercherà di farlo senza il consenso di suo padre. La ragazza rischierà di mettersi nei guai con Espedito ma, per lei, questa sarà l’unica soluzione ai suoi problemi. Intanto Raffaele sarà molto preoccupato per la tensione che si è creata tra Eugenio e Viola. Il comportamento di Antonio, molto nervoso, sta complicando le cose. La Bruni, a causa di un imprevisto, finirà per fare una scoperta che la lascerà completamente senza parole. Tra Samuel e Micaela invece sembrerà andare tutto a gonfie vele.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Speranza volta pagina ma senza il consenso di Espedito

Il Capodanno complicato passato a Palazzo Palladini ha costretto Speranza a fare i conti con la realtà. La ragazza non può più fare finta di nulla e ha dovuto prendere coscienza che la sua relazione con Samuel sia finita e non ci sia nulla da fare per il loro amore. Per non soffrire più, l’Altieri penserà di voltare pagina. Nel prendere una decisione che cambierà per sempre il suo futuro, finirà per non considerare le volontà di suo padre. Speranza potrebbe scatenare l’ira del suo algido e severo padre e costringere Mariella a intervenire di nuovo in suo favore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele in ansia per Viola ed Eugenio

Lo strano comportamento di Antonio ma soprattutto la fine del loro matrimonio, ha portato Viola ed Eugenio agli antipodi. I due non riescono a trovare un equilibrio e questo sta avendo delle feroci ripercussioni su tutta la loro famiglia. Raffaele sarà sempre più in ansia per loro e per il suo nipotino, che sarà giorno dopo giorno più intrattabile e nervoso. Il bambino, avvisato da Manuel, ha scoperto che sua madre ha una relazione con Damiano e la cosa lo ha reso molto triste.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola scopre che Antonio sa tutto di lei e Damiano

Manuel ha informato Antonio che i loro genitori stanno insieme. I due bambini hanno affrontato questa notizia in modo molto diverso. Manuel sembra essere più calmo mentre il piccolo Antonio non ha per nulla apprezzato questa novità anzi ha cominciato a comportarsi nervosamente. Viola, per un imprevisto, capirà finalmente che suo figlio ha scoperto tutta la verità e, sconvolta, cercherà di correre ai ripari. Ci riuscirà? Intanto tra Samuel e Micaela le cose si faranno sempre più serie.

