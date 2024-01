Un Posto al Sole Anticipazioni 3 gennaio 2024: Viola è in ansia per Antonio mentre Speranza spicca il volo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata della Soap, in onda il 3 gennaio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Viola sarà molto preoccupata per Antonio. La Bruni ha scoperto che suo figlio è a conoscenza della sua relazione con Damiano e vorrà trovare il modo per affrontare con lui l’argomento e per calmarlo. Dovrà però avere il sostegno e la complicità di Eugenio, che potrebbe però non volerla aiutare. Intanto Speranza, grazie all’aiuto inaspettato di un suo famigliare, riuscirà a non far arrabbiare Espedito e a liberarsi della sua pressione. La ragazza avrà così modo di spiccare il volo dopo la delusione sentimentale e potrà cominciare un nuovo capitolo della sua vita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola in ansia per Antonio

Manuel ha raccontato tutto ad Antonio e il piccolo Nicotera ha dovuto affrontare un incubo. Il piccolo non ha accettato che sua madre abbia una relazione con Damiano e la cosa lo ha ferito profondamente. Viola ha scoperto che suo figlio è al corrente di tutto e vorrà trovare un modo per calmare il bambino e per fargli capire che, per lui, nulla cambierà radicalmente. Ma per affrontare questo argomento avrà bisogno della complicità di Eugenio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola teme che Eugenio le volti le spalle

Viola vorrà parlare con suo figlio e spiegargli, una volta per tutte, come stanno andando davvero le cose. La Bruni è perfettamente consapevole che le cose non saranno facili e avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile. Il solo che potrebbe darle una mano è Eugenio. La professoressa chiederà al marito di darle tutto il sostegno possibile ma il magistrato potrebbe voltarle le spalle e lasciarla a cavarsela da sola. Sarà davvero così oppure, per amore di suo figlio, farà un passo indietro?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Speranza spicca il volo

Speranza vuole voltare pagina. La ragazza desidera cambiare vita e dimenticare per sempre la fine della sua storia con Samuel. L’Altieri ha preso la decisione di un cambiamento radicale senza tenere conto delle volontà di suo padre. Grazie all’intervento inaspettato di un suo famigliare, probabilmente di suo fratello, riuscirà a liberarsi della pressione paterna e a spiccare il volo. Potrà finalmente cominciare un nuovo capitolo della sua vita, con fiducia e chissà magari con un nuovo amore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.