Un Posto al Sole Anticipazioni 1° aprile 2024: Silvia e Michele nel panico. Otello non risponde al telefono!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 1° aprile 2024, giorno di Pasquetta, alle ore 20.50, Silvia e Michele vivranno un vero e proprio incubo. Otello, partito per Indica, non risponderà al telefono. Dopo aver provato più e più volte a contattarlo, i due decideranno di raggiungerlo, per capire se stia bene. Viola intanto sarà molto dispiaciuta di non poter passare il giorno di Pasquetta insieme a Damiano. Il Renda starà in compagnia di Rosa e Manuel e lascerà la Bruni da sola. Raffaele, con la complicità di Bianca e Jimmy, preparerà uno scherzo contro Renato, per il pesce d’aprile. Purtroppo il Giordano sarà ripagato con la stessa moneta dalle donne di casa Bruni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele nel panico per Otello

Silvia e Michele dovranno affrontare un nuovo problema in famiglia. Dopo aver visto Rossella fuggire dall’altare, i due avranno paura che a Otello sia successo qualcosa. I due cercheranno di mettersi in contatto con lui telefonicamente, visto che il Testa deciderà di passare le vacanze pasquali a Indica. Non ricevendo però risposta, cominceranno a pensare che Otello si sia sentito male e, presi dal panico, decideranno di mettersi in viaggio e di scoprire di persona perché di lui non si abbiano notizie. Ad attenderli ci sarà qualcosa di totalmente inaspettato. Ma cosa succederà davvero?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola delusa da Damiano

Damiano ha sconvolto Rosa con la decisione di trasferirsi a casa sua, per proteggere lei e Manuel. Viola ha dovuto accettare questa novità ma non ne è stata del tutto contenta. La Bruni si troverà a dover gestire un’altra situazione piuttosto deludente. Il Renda le rivelerà di non poter passare la Pasquetta con lei, per restare accanto alla sua ex e suo figlio. La professoressa ci rimarrà molto male ma cercherà di dissimulare la cosa, per evitare di creare ulteriori malumori e rendere la situazione, già di per sé complicata, ancora più difficile. Riuscirà però ad accettare che il suo fidanzato passi il tempo con la sua ex compagna?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Pesce d’aprile con ripicca per Raffaele

A Palazzo Palladini è tornata Bianca. La piccola passerà la Pasqua insieme alla nonna e alla sua famiglia e Raffaele approfitterà della sua presenza e della sua inventiva, unita a quella di Jimmy, per preparare un pesce d’aprile ai danni di Renato. Peccato però che il Giordano la pagherà cara. A rendergli pan per focaccia ci penseranno le donne di casa Bruni, che gli prepareranno una sorpresa inaspettata e vendicativa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.