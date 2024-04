Un Posto al Sole Anticipazioni 3 aprile 2024: Silvia soffoca i suoi sentimenti per Michele ed Eduardo prende una decisione

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia cercherà di non pensare a Michele e a quanto successo tra loro mentre Eduardo farà una scelta che potrebbe cambiare la vita di Clara.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Silvia vorrà dimenticare quanto successo con Michele. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani tenterà di soffocare i suoi sentimenti per l’ex marito e si butterà a capofitto nella sua relazione con Giancarlo. Ma le basterà la routine con il suo compagno per farle superare quanto accaduto? Intanto Clara dovrà prendere una decisione sulla sua gravidanza e inaspettatamente ecco che Eduardo si farà di nuovo vivo. La crisi tra Mariella e Guido diventerà sempre più grave a causa di una presenza ingombrante, arrivata a casa dei Del Bue.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia soffoca i suoi sentimenti per Michele

Michele vuole chiarezza ma Silvia non ha intenzione di parlare di quanto successo tra loro. La Graziani vuole fare finta che tra loro non sia accaduto nulla. La donna sa di provare dei sentimenti per il suo ex ma non può certo uscire allo scoperto, non ora che Giancarlo è andato a vivere con lei. Per questo deciderà di soffocare i suoi pensieri e di trovare pace nel confort della sua vita di sempre, con accanto il Todisco. Ma fino a quando potrà fare finta di nulla e negare di essere sempre più vicina al suo ex marito?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo fa una scelta inaspettata

Clara ha paura di mettere al mondo un figlio che si porti dietro una pena molto pesante e che lei ben conosce. La Curcio ha pensato di abortire anche perché Eduardo le ha chiesto di stare lontano da lui e di rifarsi una vita senza che lei e Federico siano condizionati dalla sua presenza. Ma presto le cose potrebbero cambiare e Alberto, che già canta vittoria, potrebbe capire di non avere più la chance che crede di aver ottenuto. Sabbiese prenderà infatti una decisione totalmente inaspettata, che porterà Damiano a strabuzzare gli occhi e Clara a ripensare alla sua gravidanza. Ma cosa succederà? Sarà un nuovo inizio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un terzo incomodo nella vita di Guido e Mariella

Clara ed Eduardo potrebbero avere un nuovo inizio ed è certo che il Sabbiese farà qualcosa che sconvolgerà le trame della Soap. In attesa di scoprire cosa avrà in mente, vi anticipiamo che la crisi coniugale tra Guido e Mariella diventerà ancora più drammatica. A complicare le cose tra i due ci penserà una presenza molto ingombrante. Stiamo parlando di Bice, che si piazzerà a casa dell’amica e farà infuriare il Del Bue ancora di più. Tornerà mai la pace tra i genitori di Lollo? Speriamo di sì!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.