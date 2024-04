Un Posto al Sole Anticipazioni 5 aprile 2024: Marina tenta di riavvicinarsi a Diego per mettersi in salvo

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 5 aprile 2024, alle ore 20.50, Marina penserà a una strategia per mettersi al sicuro e per non rischiare più di essere nel mirino di Diego. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la manager cercherà di ricucire il suo rapporto con il Giordano ma la cosa non piacerà per nulla a Roberto, che le chiederà di smetterla. Intanto Rossella, di nuovo a Napoli, dovrà tornare a lavoro e dovrà affrontare il momento in cui si troverà di nuovo accanto a Riccardo. Nunzio invece cercherà il sostegno di una vecchia amica ma un incontro imprevisto potrebbe fargli tornare in mente un ricordo poco gradito. La tensione a casa Del Bue continuerà a essere insostenibile. Dopo l’intervento molto poco piacevole di Bice, Mariella comincerà a temere che le sue paure possano da un momento all’altro concretizzarsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina gioca d’astuzia ma Roberto stavolta non è d’accordo

Marina ha cominciato a pensare che l’unico modo per liberarsi del problema Ida-Diego sia ricucire il suo rapporto con il Giordano. La donna sa che potrebbe fare di nuovo breccia nel cuore del suo “nipotino” e tenterà di ravvicinarsi a lui. La cosa però non piacerà per nulla a Roberto, ancora piuttosto infastidito dal comportamento del ragazzo, che ha rischiato più volte di rovinare tutto. Ferri chiederà alla moglie di smetterla di agire in questo modo e di tornare al loro piano. Marina gli darà retta o continuerà convinta che le sue azioni portino al risultato sperato? Intanto Nunzio, con Rossella di nuovo a Napoli, cercherà di calmarsi e vorrà trovare sostegno in un'amica. Un incontro imprevisto gli farà tornare alla mente un ricordo molto poco gradito. Intanto Silvia continuerà a soffocare i suoi sentimenti ma fino a quando ci riuscirà a negare di provare qualcosa per Michele?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella pronta a tornare a lavorare con Riccardo

Rossella è tornata da Barcellona, dove è stata per qualche tempo a schiarirsi le idee. Le vacanze sono finite e ora Ross dovrà prendere coraggio e affrontare le novità che la sua vita, quella che ha cambiato fuggendo dall’altare, le sta per proporre. La dottoressa sa che al suo ritorno in ospedale le cose non saranno facili e che dovrà di nuovo lavorare accanto al suo ex fidanzato e innamorato respinto. La Graziani non potrà sottrarsi a un altro confronto ma soprattutto dovrà trovare la forza di non lasciare che le questioni personali ricadano sulla qualità del suo impiego e sul suo mondo professionale. Ma quello che la turberà di più sarà non sapere se Crovi sarà in grado di fare la stessa cosa o se situazioni di tensione inficeranno la loro professionalità. Il dottore potrebbe infatti tornare a essere fastidioso e irritato, come lo era con Ornella tempo prima?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella teme che Guido voglia divorziare

Nella testa di Mariella si stanno accumulando pensieri negativi. L’Altieri non riesce a farsi perdonare da suo marito e Guido la sta trattando sempre più con freddezza. La presenza ingombrante di Bice, che non ha potuto fare a meno di intervenire senza che fosse richiesto il suo aiuto, ha complicato ancora di più le cose e ora l’Altieri teme che il suo consorte stia pensando al divorzio. I suoi timori si trasformeranno in realtà oppure riusciranno, entrambi, a mettere da parte il risentimento e a ritrovare la loro sintonia? Insomma Guido e Mariella riusciranno a salvare il loro matrimonio e la loro unione che abbiamo aspettato per anni e festeggiato quando è arrivata?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.