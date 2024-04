Un Posto al Sole Anticipazioni 2 aprile 2024: Michele vuole chiarezza. C'è un futuro per lui e Silvia?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele vorrebbe parlare con Silvia di quanto successo tra loro ma la Graziani vuole insabbiare tutto...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Michele vorrà fare chiarezza sul suo rapporto con Silvia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che dopo un momento in intensa affinità, i due si troveranno a fare i conti con quanto successo e dovranno cercare di chiarirsi. Sarà soprattutto il Saviani che vorrà sapere cosa sia accaduto e cosa significhi questo inaspettato riavvicinamento. La Graziani invece, sentendosi in colpa per Giancarlo, non vorrà affrontare l’argomento. Intanto Alberto sarà convinto che Clara abbia deciso di non tenere il bambino e sarà pronto a tornare all’attacco con lei. Giulia, in pena per la Curcio, deciderà di non lasciarla da sola in questo momento così delicato, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Silvia in crisi

Silvia e Michele sono andati nel panico e sono corsi a Indica per capire se Otello stesse bene. Per fortuna il terrore è stato spazzato via e il Testa è salvo. Ma il momento concitato e soprattutto il paesello in cui sono tornati insieme dopo tanto tempo, hanno fatto scattare qualcosa tra gli ex coniugi Saviani. I due, che già avevano vissuto attimi di complicità prima delle nozze – mancate – di Rossella, si sono ritrovati ancora più vicini. Questa nuova vicinanza ha messo entrambi in crisi, con Silvia che deve e dovrà fare i conti con la presenza di Giancarlo nella sua vita e ormai nella sua casa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele vuole risposte

Il momento intenso vissuto da Michele e Silvia, ha fatto scattare domande a cui si farà molta fatica a rispondere. La più importante tra tutte è quella che ci fa riflettere sulla storia d’amore tra i due e sulla possibilità che tra loro ci sia ancora un forte sentimento, da portare entrambi a voler tornare insieme. Eppure qualcosa non va. Michele sarà pronto a fare chiarezza su tutto quello che è accaduto e soprattutto sulle ultime ore passate insieme ma non troverà nell’ex moglie la stessa intenzione. Silvia, spaventata di tradire ulteriormente Giancarlo, vorrà insabbiare tutto e fingere che non sia successo nulla. Ma chi la spunterà? Il giornalista o la responsabile de Il Vulcano?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia pronta ad aiutare Clara costi quel che costi

Mentre Michele dovrà trovare il modo di convincere Silvia a parlare di quello che sta succedendo tra loro, Alberto sarà felicissimo della decisione che pensa abbia preso Clara. Il Palladini è certo che la ragazza abortirà e che presto tra loro possa esserci una nuova chance. Senza l’idea di un figlio di Eduardo in arrivo, l’avvocato è sicuro di avere campo libero con la Curcio ma… forse si sbaglia. Clara potrà infatti contare non solo sull’aiuto di Marika, che le ha dato preziosi consigli su come essere felice ma anche su quello di Giulia, che prometterà di starle accanto in questo momento così delicato. Clara capirà di poter affrontare queste novità senza dover sottostare ai ricatti di Alberto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.