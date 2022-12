Un Posto al Sole Anticipazioni 8 dicembre 2022: Tutto da rifare per Bianca. Le cose con Antonello si complicano...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che un commento cattivo metterà Antonello in difficoltà. Per Bianca sarà tutto da rifare. L'aria natalizia potrebbe invece aiutare Niko.

Per Bianca e Antonello sarà tutto da rifare. Purtroppo le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata dell'8 dicembre 2022 – in onda alle 20.50 su Rai3 – i due bambini finiranno per allontanarsi. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono infatti che un commento fuori luogo da parte dei compagni di classe di Bianca farà ripiombare Antonello in un'insana dipendenza. Intanto a Palazzo Palladini ci si prepara al Natale. L'aria di festa potrebbe essere un vero toccasana per Niko, accecato dall'odio e ormai lontano da quei sani propositi che l'hanno da sempre accompagnato.

Tra Bianca e Antonello tutto da rifare? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 dicembre 2022

Bianca e Antonello sembravano finalmente essere riusciti a risolvere i loro problemi. Nelle puntate della Soap abbiamo visto i due bambini rafforzare la loro dolce amicizia ma purtroppo qualcosa sembra destinata ad andare male. I commenti al vetriolo dei loro compagni di classe e soprattutto quello di Gaia, finiranno per creare tra loro una nuova frattura. Un commento cattivo e fuori luogo provocherà in Antonello una reazione molto negativa, portandolo a ripiombare in una vecchia e deleteria dipendenza, che lo porterà ad allontanarsi dalla povera Bianca, che tanto ha fatto per lui, e a meditare vendetta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Il Natale salverà Niko

Per Niko sembra la fine. Il ragazzo ha preso la sua decisione ed è pronto ad andare avanti con i suoi propositi di vendetta. Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo l'8 dicembre 2022, un barlume di speranza rischiarerà la vita del Poggi. L'aria del Natale riuscirà a fargli ritrovare quei valori e quei sentimenti che hanno sempre accompagnato la sua vita ma che, per il grande dolore, pare aver dimenticato? Qualcuno, magari Jimmy o Manuela o entrambi, gli farà capire che l'odio e la vendetta non sono la giusta soluzione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Natale in arrivo a Palazzo Palladini

Il Natale è una cosa molto seria a Palazzo Palladini. Come ogni anno tutto sarà addobbato a festa nella grande villa sul mare e sarà immancabile il presepe di Raffaele. Nulla verrà lasciato al caso e nelle prossime puntate sicuramente si parlerà molto della festività più dolce dell'anno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.