Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2022: E' la fine! Niko è spacciato...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko venderà la sua auto e si procurerà i soldi necessari per mettere a segno il piano di vendetta. Ma qualcuno potrebbe fermarlo...

È arrivato il momento della resa dei conti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap del 6 dicembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3, Niko si procura i soldi necessari a mettere in pratica il piano orchestrato da Manlio. Avvicinandosi inesorabile il giorno della consegna del denaro, il Poggi vende frettolosamente la sua macchina. Un'azione che non può ovviamente rimanere inosservata e che potrebbe spingere qualcuno a fermarlo. Intanto tra Bianca e Antonello cresce l'affinità. I due bambini sembrano sempre più vicini mentre Cerri continua a chattare con il misterioso Bufalotto, un uomo conosciuto online ma che non vuole rivelargli la sua vera identità. Questo mette Mariella in allarme. Sasà non sta per cadere in un altro tranello?

Niko al capolinea: ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 6 dicembre 2022

Niko è sull'orlo del precipizio e sta per cadere nel baratro. La sua scelta di dire sì a Manlio e di mettere a segno la loro vendetta potrebbe metterlo in seri guai. Avvicinatosi il giorno fatidico per la consegna del denaro, il Poggi ha dovuto affrettarsi a vendere la sua auto. Questa mossa non rimarrà inosservata e qualcuno, forse la stessa Manuela con cui Jimmy si è confidato, lo affronterà e cercherà di fermarlo. Ma con buoni risultati? Dalle Anticipazioni, per il momento, pare purtroppo di no! Niko continuerà con i suoi insani propositi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Cresce il feeling tra Bianca e Antonello

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che ignari delle malelingue che ormai li circondano, Bianca e Antonello continueranno a frequentarsi. Nonostante il brutto epilogo della festa di compleanno, tra i due bambini sta crescendo il feeling e sembrerebbe pure destinato a portare a una piccola e dolce love story. Purtroppo però le parole pungenti dei compagni di scuola finiranno per rimettere tutto in discussione e per far ripiombare Antonello in vecchie e insane abitudini.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri alle prese con Bufalotto. Sarà una nuova delusione d'amore?

Mariella ha scoperto che Sasà si sta mettendo nei guai. Bice le ha rivelato che suo fratello ha conosciuto un altro uomo online ed è convinta che Cerri stia correndo degli inutili rischi. La misteriosa nuova conoscenza, che in chat si fa chiamare Bufalotto, sembra non voler rivelare la sua vera identità e questo ha messo in allarme sia Bice che Mariella. Le due cercheranno di aiutare Salvatore a uscire dal suo guscio e a non farsi più prendere in giro. Ma Bufalotto chi è? Vuole davvero imbrogliare il povero Cerruti?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.