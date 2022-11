Un Posto al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 dicembre 2022: Niko al capolinea. Jimmy ha paura...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 dicembre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 dicembre 2022

Niko è sempre più in difficoltà e non sa se cedere definitivamente alla richiesta di Manlio. Il suo malessere viene notato da Jimmy. Il bambino, spaventato dal comportamento del padre, si confida con la zia Manuela, che decide di parlare con il Poggi. Intanto Antonello torna in classe e Bianca ne approfitta per dargli il suo regalo di compleanno. Questo gesto però scatena l'ilarità dei loro compagni di classe, che cominciano a prenderli in giro. Mariella è impegnata a ragionare sul piano da mettere in pratica contro le gemelle Cirillo ma Bice arriva all'improvviso con una richiesta d'aiuto. Suo fratello Salvatore si è messo nei guai con un'altra storia d'amore impossibile.

Puntata in onda Martedì 6 dicembre 2022

Niko deve sbrigarsi a trovare i soldi per mettere a segno il suo piano di vendetta contro Valsano. La data di scadenza della consegna del denaro si avvicina e il Poggi conclude la vendita della sua auto. Il suo strano comportamento viene però notato da qualcuno, che potrebbe intervenire per fermarlo. Tra Bianca e Antonello le cose sembrano andare meglio mentre per Cerri sono tornate le pene d'amore. Sasà ha conosciuto un uomo misterioso in chat, il cui nickname è “Bufalotto”. Chi si cela dietro allo schermo? Mariella è molto preoccupata.

La Puntata di Mercoledì 7 dicembre 2022

Alice si è invaghita di Nunzio e cerca di sedurre il Cammarota con il suo fare spigliato e con il carattere sfrontato e piccantino. La ragazza riesce a tenere testa persino a nonna Marina, che vorrebbe vederla iscritta all'università. Intanto Niko è a un passo dal punto di non ritorno. Il ragazzo sta per mettere a segno la sua vendetta contro Lello Valsano ma se ci riuscirà potrebbe capitargli l'irreparabile. Bice intanto cerca di convincere Sasà a superare le sue paure e a lasciarsi andare a nuove avventure. Ma mentre sta cercando di risvegliare la passione in Cerri, sarà lei a essere colpita dalla freccia di Cupido.

Puntata in onda Giovedì 8 dicembre 2022

L'amicizia tra Bianca e Antonello sembra rafforzarsi ma in classe cominciano a fioccare commenti inopportuni. Uno di questi finisce per ferire Antonello e per farlo ricadere negli errori del passato. A Palazzo Palladini intanto c'è già aria di Natale. L'atmosfera delle feste potrebbe aiutare Niko a ritrovare i valori di una volta, che il Poggi sembra aver perso o dimenticato a causa del dolore. Jimmy potrà tirare un sospiro di sollievo?

Puntata in onda Venerdì 9 dicembre 2022

La storia d'amore tra Diego e Lia procede a gonfie vele. La Longhi sembra essere finalmente pronta a concentrarsi sul suo futuro ma quando le cose sembrano essersi avviate per il meglio, ecco che una scoperta riapre alcune ferite del passato. Di cosa si tratterà? Cosa scoprirà Lia di tanto forte, da farle cambiare di nuovo idea? Intanto Alice non intende lasciare in pace Nunzio ed escogita uno stratagemma per continuare a stare vicino al Cammarota. Intanto, durante le feste per l'Immacolata, una notizia inaspettata costringe Bianca e tutta la sua famiglia a fare i conti con un problema che si pensava fosse superato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.