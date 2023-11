Un Posto al Sole Anticipazioni 7 novembre 2023: Un attentato cambia la vita di Viola... di nuovo e per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che un efferato crimine metterà Viola ko e aprirà gli occhi a Eugenio. Manuela intanto dovrà trovare il coraggio di rivelare a Niko di avere una nuova relazione.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 7 novembre 2023, alle ore 20.50, un inaspettato quanto cruento crimine sconvolgerà - di nuovo - le vite di tutti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Viola sarà sconvolta da quanto successo e attenderà trepidante di sapere cosa succederà alla vittima dell’attentato. Intanto Eugenio scoprirà un dettaglio che gli farà aprire finalmente gli occhi sulla verità mentre Manuela dovrà trovare il coraggio di dire a Niko di avere una nuova frequentazione. Mariella, dopo l’ennesima discussione con Guido, capirà di dover cambiare atteggiamento.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola sconvolta da un nuovo attentato

Viola e Damiano erano a un passo dall’uscire allo scoperto. Qualcosa però è sfuggito al loro controllo e ha cambiato tutte le carte in tavola. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che staremo con il fiato sospeso e dovremo aspettare per sapere cosa succederà alla vittima dell’efferato crimine che sconvolgerà di nuovo le trame della Soap. La Bruni sarà senza parole e capirà di dover trovare – e velocemente – il modo per affrontare suo marito e la verità.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio vicino alla verità

L’attentato che sconvolgerà di nuovo le vite di tutti, porterà Viola a fare i conti con la realtà, molto più duramente di quanto si sarebbe aspettata. Ma a rendere le cose più complicate ci si metterà Eugenio stesso. Nicotera scoprirà un dettaglio che gli aprirà gli occhi e che lo porterà a capire di essere stato cieco, sino a ora. Intanto Mariella, dopo l’ennesimo scontro con Guido, capirà di dover cambiare il suo comportamento.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela deve trovare il coraggio per affrontare Niko

È ufficiale, Niko è geloso di Manuela! I sentimenti del Poggi sono usciti allo scoperto ma sono arrivati come un fulmine a ciel sereno e quando Manu sembrava essere riuscita a cambiare vita e a voltare pagina con Costabile. La Cirillo, felice della sua nuova frequentazione, dovrà dare retta a Serena e dovrà trovare il coraggio di rivelare all’avvocato di aver cominciato una relazione con un altro uomo e di volerla continuare. Ma non le sarà facile affrontare un argomento così spinoso, soprattutto con una persona che ha amato così tanto e per cui prova ancora un grande affetto.

