Un Posto al Sole Anticipazioni 6 novembre 2023: E' ufficiale, Niko è geloso di Manuela!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko rivelerà di essere geloso di Manuela. La Cirillo ora dovrà rivelargli della sua relazione con Costabile.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 6 novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Niko confesserà di essere geloso di Manuela. La ragazza si troverà in grande difficoltà, visto la sua recente relazione nata con Costabile. Serena la spingerà a rivelare al Poggi tutta la verità sulla sua nuova frequentazione e a essere sincera sino a in fondo con lui. Intanto la Cirillo senior dovrà affrontare l’ennesima discussione con Mariella, che avrà un forte contraccolpo anche su Guido. Intanto Viola e Damiano decideranno di vivere il loro amore, nonostante siano consapevoli del male che stanno per infliggere a molti dei loro cari. Il Renda, preso da questo magico momento, non si accorgerà di essere stato preso in trappola e di dover affrontare la resa dei conti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko è geloso di Manuela, è ufficiale

Manuela ha cambiato vita e ha cominciato a non mostrarsi più così interessata a Niko. La giovane ha deciso di dare un’opportunità a Costabile e i due hanno passato delle belle serate insieme. Tutto sembra finalmente andare per il verso giusto. Peccato però che qualcuno si accorga, forse troppo tardi, di provare dei sentimenti inaspettati. Niko confesserà di essere geloso di Manuela e questo scombussolerà le cose. Serena, venuto a sapere tutto, consiglierà alla sorella di essere sincera con il Poggi e di rivelargli di aver cominciato una frequentazione con un altro ragazzo e di stare bene con lui. Manu riuscirà ad affrontare l’avvocato e a dirgli tutto quello che prova?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella e Serena di nuovo in lite

La guerra tra Serena e Mariella è ricominciata. La Cirillo, mentre cercherà di dare dei buoni consigli alla sorella, dovrà tenere a bada l’Altieri, zia di Costabile. Tra le due donne si accenderà di nuovo la sfida e Guido si troverà di nuovo in mezzo. Il Del Bue però non riuscirà più a trattenersi e stavolta affronterà di petto la moglie, per chiederle di mettere un punto a questa situazione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Damiano pronti ad affrontare la verità

Viola e Damiano saranno pronti a vivere i loro sentimenti alla luce del sole. I due innamorati, pur certi che quello che stanno per fare sarà molto doloroso per alcuni loro cari, non si tireranno indietro e si decideranno a vivere la loro vita e il loro amore. Ma il Renda, forse con la mente occupata in questi pensieri, non si renderà conto del pericolo che si sta abbattendo su di lui e che potrebbe distruggere tutto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 novembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.