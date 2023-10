Un Posto al Sole Anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2023: Un nuovo attentato costringe Viola a confessare tutto a Eugenio!

Anticipazioni TV

Puntata in onda Lunedì 6 novembre 2023

Viola e Damiano sono pronti ad affrontare le conseguenze delle loro azioni e del loro amore. Sebbene siano dispiaciuti per il dolore che alcune persone proveranno per causa loro, i due ragazzi non si tireranno indietro. È arrivato il momento di vivere la loro vita. Il Renda però non si accorgerà di essere in pericolo e di essere vicino a una dura e forse sanguinosa, resa dei conti. Niko capirà di essere geloso di Manuela, nonostante l’abbia sempre negato mentre Serena si troverà a discutere di nuovo con Mariella. La loro lite lascerà il segno su Guido. La Cirillo, mentre dovrà tenere a bada l’Altieri, spingerà sua sorella Manuela a essere sincera con Niko e a confidargli tutto quello che pensa.

Puntata in onda Martedì 7 novembre 2023

Le trame di Un Posto al Sole saranno travolte da un altro attentato. Chi sarà la vittima questa volta? Eugenio, sconvolto da quanto successo, troverà un indizio che gli farà capire la verità su Viola e Damiano. Manuela intanto cercherà di trovare il coraggio di rivelare a Niko di aver cominciato a frequentarsi con Costabile mentre Mariella e Guido discuteranno di nuovo. L’Altieri capirà che è arrivato il momento di cambiare atteggiamento e non rischiare di rendere la situazione più complicata.

Puntata in onda Mercoledì 8 novembre 2023

Ci sarà grande attesa per la vittima del nuovo attentato ed Eugenio avrà ormai le prove evidenti di che cosa abbia fatto scattare la crisi tra lui e Viola. Manuela e Costabile continueranno a frequentarsi e tra loro le cose andranno a gonfie vele. Questo però innervosirà sia Mariella che Filippo e Serena.

Puntata in onda Giovedì 9 novembre 2023

Viola non riuscirà più a mantenere il suo segreto e confesserà tutto a Eugenio. Intanto Nunzio sarà sempre più agitato e con la testa per aria mentre Silvia e Rossella passeranno un momento molto importante insieme: la scelta dell’abito da sposa. Mariella, dopo aver sentito una confidenza di Speranza, deciderà di organizzare una cena per poter riunire tutti i suoi nipoti.

Puntata in onda Venerdì 10 novembre 2023

Lara sarà convinta di dover passare le sue ultime ore in carcere, prima di essere di nuovo libera. Peccato però che Marina non abbia intenzione di permetterglielo e sia pronta a mettere a segno il suo piano, per liberarsi di lei definitivamente. Dopo il confronto con Eugenio, Viola sentirà la necessità di avere il sostengo di Damiano ma il Renda, questa volta, non sembrerà disposto a darle una mano. Cosa sarà successo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.