Un Posto al Sole Anticipazioni 7 gennaio 2025: Samuel sedotto e inguaiato da Micaela... un'altra volta!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 7 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo che Samuel finirà di nuovo nei guai per colpa di Micaela, che ne combinerà un'altra delle sue approfittando dell'assenza dei Sartori.

Samuel non riesce proprio a stare alla larga dai guai quando c’è di mezzo Micaela. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 7 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il Piccirillo finirà per pagare nuovamente le conseguenze dei colpi di testa della Cirillo. La gemella di Manuela, approfittando della partenza di Filippo e della sua famiglia, ne combinerà un’altra delle sue e purtroppo lo chef sarà totalmente coinvolto. Rosa, informata da Giulia di quanto successo a Don Antoine, sarà più che mai determinata a fare chiarezza nel suo cuore. Marina chiarirà a Roberto cosa davvero pensa di Gagliotti mentre Michele troverà nuovi stimoli per continuare la sua indagine.

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 gennaio 2025: Samuel di nuovo nei guai a causa di Micaela

Per Samuel non c’è proprio pace. Micaela sembra non volerlo lasciare tranquillo e dopo il loro incontro amoroso, conclusosi poi con un nulla di fatto, visto che la Cirillo continua a non volere una storia con lui, lo chef è più che mai confuso e abbattuto. E purtroppo finirà di nuovo nei guai a causa dei giochi di seduzione della gemella di Manuela. La ragazza, approfittando dell’assenza della famiglia Sartori, ne combinerà un’altra delle sue. Il povero chef sarà totalmente coinvolto in questa nuova difficile situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina rivela a Roberto cosa pensa davvero di Gagliotti

Marina non ha apprezzato per nulla che Roberto abbia invitato a cena Gagliotti e sua moglie, soprattutto senza dirglielo. Si è quindi presa una piccola vendetta, di cui hanno pagato le conseguenze i loro ospiti. Conclusasi in maniera non proprio simpatica la serata a casa Ferri, la manager avrà modo di dire al marito cosa pensa davvero del suo socio e non saranno di certo commenti entusiastici. Roberto prenderà sul serio le parole della consorte o continuerà a difendere le sue azioni, desideroso di fare come meglio crede?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rosa preoccupata per Don Antoine

Rosa è confusa e deve fare chiarezza nel suo cuore il prima possibile. La Picariello ha compreso di non sentirsi ancora pronta per una relazione ma anche che, per non chiudersi totalmente a riccio e impedire a se stessa di essere nuovamente felice, dovrà fare uno sforzo in più e riuscire ad andare avanti. La cosa si renderà ancor più necessaria quando Giulia le rivelerà quanto accaduto a Don Antoine. Intanto Michele troverà nuovi spunti per continuare le sue indagini. Stavolta riuscirà a trovare le risposte che cerca?

