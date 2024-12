Un Posto al Sole Anticipazioni 6 al 10 gennaio 2025: Rosa in crisi. Riuscirà a ritrovare l'amore?

Anticipazioni TV

Upas continua la sua programmazione e non va in vacanza nemmeno a Capodanno 2025. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 6 al 10 gennaio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 6 gennaio 2025

Tra Rosa e Pino c’è stato un bacio ma la Picariello è costretta ad ammettere a se stessa che il suo cuore non è libero e che è invece ancora legato a Damiano. Luca rimane fuori Napoli per fare alcuni controlli medici mentre Giulia torna a casa in attesa di sue notizie. La Poggi viene raggiunta da una notizia piuttosto sconcertante, che riguarda Don Antoine. Marina scopre, purtroppo per lei troppo tardi, che Roberto ha invitato a casa loro a cena, Gennaro Gagliotti e sua moglie. La Giordano non sopporta di non essere stata consultata e decide di vendicarsi proprio dai suoi ospiti inaspettati. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 7 gennaio 2025

Giulia informa Rosa della terribile notizia che riguarda Don Antoine e si rende conto che ora, più che mai, deve fare ordine nei suoi sentimenti. Deve però soprattutto capire se sia pronta o meno a una nuova storia d'amore. Marina trova il momento giusto per affrontare Roberto e rivelargli, una volta per tutte, cosa pensa davvero di Gagliotti. Michele intanto riceve nuovi stimoli che lo spingono ad approfondire la sua indagine mentre Micaela, approfittando della partenza di Filippo, decide di combinarne una delle sue. A pagare le conseguenze dei suoi gesti sarà il povero Samuel.

Puntata in onda Mercoledì 8 gennaio 2025

Rossella spinge ancora una volta Enrica a ribellarsi ai soprusi e agli abusi di Fusco. Rosa intanto ha capito di avere ancora bisogno di tempo prima di cominciare una nuova relazione amorosa. La Picarillo ricevere un altro brutto colpo, per lei molto pesante da digerire. Samuel cerca di non cedere davanti alle armi seduttive di Micaela. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole dell'8 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 9 gennaio 2025

Dopo una lunga insistenza e un duro confronto, Rossella convince Enrica a segnalare il comportamento di Fusco alla Direzione Sanitaria mentre per Rosa continua il periodo difficile, fatto di incertezze sentimentali, difficile gestione del suo rapporto con Pino e difficoltà con la scuola serale. Per la Picariello sta diventando difficile continuare con il sorriso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 9 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 10 gennaio 2025

Jimmy non può più ad accettare i consigli sentimentali di Renato e tra nonno e nipote potrebbe scoppiare persino lo scontro. Rossella riceve una brutta sorpresa da parte di Enrica. Dopo averla supportata si trova a dover gestire le conseguenze del suo gesto completamente da sola. Mariella, spinta da Sasà, decide di rimettersi in gioco e chiama Mimmo. L’uomo la spiazza chiedendole di uscire insieme a lui. Cosa deciderà l’Altieri? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 10 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.