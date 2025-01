Un Posto al Sole Anticipazioni 6 gennaio 2025: Rosa confusa e sconvolta. È ora di fare chiarezza!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 6 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo che Rosa, dopo il bacio con Pino, capirà di non essere pronta a una nuova relazione ma anche di dover fare chiarezza nel suo cuore, una volta per tutte.

Rosa dovrà fare chiarezza nel suo cuore il prima possibile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 6 gennaio 2025, alle ore 20.50, la Picariello capirà di non essere pronta a una nuova relazione. La mamma di Manuel lo comprenderà dopo il bacio scambiato con Pino ma soprattutto si rende conto di essere ancora legata al suo passato con Damiano. Per lei sarà tempo di mettere ordine nei suoi pensieri e nei suoi sentimenti. Intanto Luca rimarrà fuori Napoli per dei controlli e Giulia, rientrata dalle vacanze, riceverà una notizia spiazzante e preoccupante su Don Antoine. Marina sarà una furia se la prenderà con Roberto dopo aver scoperto che suo marito ha invitato Gagliotti e sua moglie a cena a casa loro, senza consultarla. La Giordano penserà di prendersi una piccola rivincita e a farne le spese saranno i suoi ospiti.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 gennaio 2025: Rosa nel pallone. È tempo di fare chiarezza

Rosa ha accettato la corte di Pino e la serata passata con lui si è rivelata migliore della prima. Tra la Picariello e il postino è scattato un bacio che invece che avere un effetto positivo sulla mamma di Manuel, ha causato confusione e paura. La Picariello capirà di non essere pronta a una nuova relazione d’amore ma soprattutto si renderà conto di essere ancora profondamente legata a Damiano e a lo loro passato. Per Rosa arriverà il momento di fare chiarezza nel suo cuore e non potrà più rimandare. Ne varrà della sua felicità e di chi le sta intorno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia travolta da una brutta notizia su Don Antoine

Le vacanze sono finite ed è tempo di ritornare a casa e alla vita di tutti i giorni. Luca rimarrà lontano da Napoli per fare alcune visite di controllo mentre Giulia tornerà a Palazzo Palladini giusto in tempo per ricevere una notizia sconvolgente su Don Antoine. La Poggi sarà travolta dalle novità e penserà immediatamente di informare Rosa che, come lei, si metterà subito in allarme. Ma cosa sarà successo al sacerdote, già particolarmente provato dalla brutta vicenda di cui è stato protagonista?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Marina si vendica di Roberto

Roberto sta cercando di convincere Marina a lasciargli carta bianca e a permettergli di agire come crede con la gestione di Radio Golfo 99. La Giordano sta cedendo alle sue richieste ma un’azione di Ferri farà di nuovo scattare i suoi nervi. La manager scoprirà che il marito ha invitato a cena, a casa loro, Gennaro Gagliotti e sua moglie, senza dirle nulla. Marina non ha una grande stima dell’imprenditore che ha stregato suo marito e deciderà di prendersi una piccola vendetta contro il consorte, colpevole di aver agito senza prima consultarla. A farne le spese saranno i suoi ospiti!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.