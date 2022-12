Un Posto al Sole Anticipazioni 5 dicembre 2022: Niko sull'orlo del precipizio. Manuela interviene!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko è sempre più in difficoltà e Jimmy, accortosi del comportamento strano del padre, si confida con Manuela. La Cirillo affronta il Poggi.

Il tempo stringe e il cerchio si stringe intorno a Niko. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 5 dicembre 2022 alle ore 20.50 su Rai3, Niko dovrà prendere una decisione. Il ragazzo dovrà scegliere se assecondare o meno la richiesta di Manlio e purtroppo nella sua mente si sta facendo sempre più spazio un Sì. Jimmy si accorge dello strano comportamento di suo padre, tornato – all'improvviso – a farsi buio e sempre più spesso tenebroso. Il bambino, spaventato da questa situazione, si confida con Manuela. La Cirillo cercherà di vederci chiaro. Intanto Bianca, felice di rivedere Antonello in classe, gli darà il suo regalo di compleanno ma i suoi compagni cominceranno a prenderli in giro e a sparlare di loro, alle spalle. Mariella invece è pronta a dare battaglia alle gemelle ma prima che possa escogitare un piano d'attacco, Bice si presenta da lei con una richiesta d'aiuto. Cerri si è rimesso nei guai con altre pene d'amore impossibile.

Niko sull'orlo del precipizio: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 dicembre 2022

Niko ha detto sì a Manlio ma nella mente del Poggi si accumulano molti dubbi e molte domande. Il ragazzo è perfettamente consapevole dei rischi che corre dando retta a suo suocero ma il desiderio di vendetta e di giustizia fai da te, stanno avendo la meglio. Nella puntata di Un Posto al Sole del 5 dicembre 2022 vedremo che Jimmy si renderà conto che qualcosa non va in suo padre. Il bambino ha capito che il suo amato papà sta diventando sempre più torvo e irascibile e qualcosa deve averlo turbato più del solito. Il piccolo cercherà consolazione in Manuela, a cui rivelerà tutti i suoi dilemmi. La Cirillo, convinta che suo nipote abbia ragione a preoccuparsi, vorrà vederci chiaro e deciderà di affrontare Niko. Ma quello che otterrà sarà purtroppo un nulla di fatto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca e Antonello presi di mira dai compagni di classe

La festa a sorpresa per Antonello è stata un vero disastro e Bianca non vede l'ora di rimediare. Nella puntata la vedremo contentissima di rivedere il suo amichetto in classe e approfitterà del suo ritorno per consegnarli il suo regalo. Purtroppo questo gesto, molto dolce e spontaneo, scatenerà l'ilarità dei compagni di scuola della piccola Boschi, che cominceranno a sparlare di lei e di Antonello, ovviamente alle loro spalle. Attenzione a questa situazione, che nel corso degli episodi si rivelerà piuttosto spiacevole e fastidiosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bice chiede a Mariella di aiutare Cerri

Mariella è in guerra aperta con le Cirillo e sta organizzando un piano per aiutare Speranza a mettere ko Micaela e Manuela. L'Altieri dovrà però mettere, almeno per il momento, in pausa questa missione. Bice si presenterà da lei per chiederle un aiuto per Salvatore. Cerri si è messo di nuovo nei guai e si è imbarcato in una relazione online, con un uomo la cui vera identità è sconosciuta. Per Bice il fratello si sta cacciando in una faccenda più grande di lui e Mariella potrebbe essere l'unica in grado di farlo ragionare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.