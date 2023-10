Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2023: Manuela cambia vita. Stavolta per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela deciderà di voltare pagina, dimenticando Niko e dedicandosi più a se stessa. Stavolta manterrà i suoi propositi?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 23 ottobre 2023, alle ore 20.50, Manuela deciderà di cambiare totalmente vita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo, stanca della sua quotidianità fatta solo di studio e di baby-sitting ma soprattutto dopo aver saputo che Niko è uscito con una ragazza, penserà di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle tutto il passato. Stavolta riuscirà a farlo davvero? Intanto Marina continuerà a volersi vendicare di Lara e il suo piano sembrerà davvero diabolico mentre Michele accetterà i suggerimenti di Filippo ma un radioascoltatore lo metterà in difficoltà, durante la diretta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela cambia vita!

Nella vita di Manuela sta per esserci una svolta e sembrerà essere definitiva. Dopo aver passato gli ultimi anni a sperare che Niko tornasse da lei e che tra loro potesse esserci di nuovo amore, la ragazza ha deciso di voltare pagina, stanca di dedicarsi solo allo studio e al baby-sitting. A darle il via per questa nuova vita è stata soprattutto la scoperta che il Poggi è uscito con una ragazza e che di certo non sta pensando a lei. La Cirillo saprà mantenere i suoi buoni propositi oppure finirà come le altre volte, in cui si è trovata a rifare tutto da capo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina pronta alla vendetta

Lara ha chiesto di rivedere Tommaso e Marina e Roberto hanno tremato. Ferri ha paura che la Martinelli possa davvero portargli via il bambino, rivelando a tutti la verità su di loro mentre la Giordano non ha alcuna intenzione di farsi intimorire dalla sua nemica. Per questo motivo continuerà a escogitare la sua vendetta, con un piano che si rivelerà sempre più pericoloso e subdolo. Ma Roberto le permetterà di farsi avanti oppure, terrorizzato dalle conseguenze, le chiederà di lasciar perdere?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele in difficoltà

Tra Michele e Filippo ci sono stati dei momenti di tensione, per via del tono da usare nel loro nuovo programma radio. Il Saviani ha deciso di dar retta al suo socio ma nella puntata di Un Posto al Sole del 23 ottobre 2023, si troverà a gestire un problema piuttosto fastidioso. Un radioascoltatore farà un intervento molto forte durante la diretta e lo metterà in difficoltà.

