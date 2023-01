Un Posto al Sole Anticipazioni 6 gennaio 2023: Una dura decisione di Alice spaventa a morte Marina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alice prenderà una decisione molto dura. Marina sarà molto preoccupata.

Panico a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 gennaio 2023 in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Marina dovrà affrontare delle grandi preoccupazioni. Alice, ormai fuori controllo, prenderà una decisione molto dura che rischierà di cambiare tutta la sua vita. Intanto Viola e Damiano saranno in attesa di scoprire l'esito delle indagini dell'Agenzia delle Dogane, sui materiali della fabbrica di giocattoli. Rosa invece riceverà una brutta notizia che potrebbe mettere in pericolo il suo futuro e quello di suo figlio. A casa Cirillo, Serena riceve una sorpresa inaspettata da parte delle sue sorelle, in onore della festa della Befana.

Alice prende una dura decisione: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 6 gennaio 2023

Tra Chiara e Nunzio sembra arrivata la fine, almeno così sembrerebbe dalle parole struggenti che la Petrone ha rivolto al suo fidanzato, prima di partire. La giovane ha lasciato libero il Cammarota di rifarsi una vita, con qualcuno che gli dia più serenità. Chiara ha ovviamente capito che tra il suo compagno e la Pergolesi c'è stato qualcosa e ha deciso di farsi da parte. Ma Nunzio non è sembrato poi così felice di aver ricevuto un lasciapassare e anzi ha finito per allontanarsi dalla sua amante e chiarire ancora di più la sua decisione di non cominciare una relazione con lei. Questa situazione porterà Alice a prendere una decisione molto dura. Si parla addirittura di una tragedia che colpirà sia la nipote di Marina che la sua stessa nonna e che porterà al ritorno di un personaggio molto amato, che si presume essere Elena. Ma cosa succederà nelle prossime puntate?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Damiano sempre più vicini mentre Rosa affronta il dramma

Dopo il grande spavento, Viola e Damiano hanno deciso di indagare più approfonditamente sui malesseri di Rosa, Manuel e di tutti i dipendenti della fabbrica di giocattoli dove lavora la Picariello. I due, nella puntata di Un Posto al Sole del 6 gennaio 2023, attenderanno trepidanti i risultati delle indagini dell'Agenzia delle Dogane, sui materiali utilizzati dall'azienda. Scopriranno qualcosa di terribile? La risposta sarà sicuramente positiva. Intanto Rosa riceverà una brutta notizia che potrebbe causare grossi problemi al suo futuro e a quello di suo figlio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena stupita dal gesto delle gemelle

Sarà una Befana molto particolare quella di Serena. La Cirillo, sempre in “lotta” con il comportamento delle sue sorelline, sarà molto stupida dal gesto che Manuela e Micaela le riserveranno per la festa del 6 gennaio. Le due lasceranno a bocca aperta la loro sorella maggiore, che proprio non si aspettava una tale dolcezza da parte delle gemelle, che tanto – in questi anni – l'hanno fatta tribolare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 gennaio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.