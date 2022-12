Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2023: Alice fuori controllo. Marina è terrorizzata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 2 al 6 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 2 al 6 gennaio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 2 gennaio 2023

Alice si è convinta di essere lei la ragione della crisi che stanno attraversando Nunzio e Chiara. Per questo rischia di rivelare qualcosa sulla sua relazione con il Cammarota. Per fortuna, lo chef riesce a evitare che la sua fidanzata scopra del suo tradimento. Intanto Cerri si trova in una situazione piuttosto inaspettata e imbarazzante. Alla cena di Capodanno organizzata da Mariella, c'è anche Castrese con una sorpresa.

Puntata in onda Martedì 3 gennaio 2023

Alberto viene a sapere che Niko si sta occupando della faccenda del furto dei gioielli della famiglia di Lara. Il Palladini ne è piuttosto infastidito e deve correre ai ripari. Intanto la Longhi, sempre più spietata, continua a manipolare Diego. La ragazza ha trovato un nuovo modo per riprendersi i preziosi anche a scapito dello stesso Giordano. Nunzio ha rischiato che il suo tradimento fosse scoperto e, dopo il momento di terrore, decide di affrontare nuovamente Alice, per rimetterla al suo posto. Il ragazzo si convincerà di essere stato esaustivo e convincente... ma sarà davvero così? Cerruti ha scoperto che Castrese è Bufalotto ma fatica a convincersi di questa amara verità.

La Puntata di Mercoledì 4 gennaio 2023

Clara è in difficoltà. La Curcio non sa se credere alle parole di Diego – che afferma che Alberto abbia rubato i gioielli di Lia – o a quelle del suo compagno, che continua a dichiararsi innocente. La ragazza dovrà però prendere una posizione. Intanto per Viola ed Eugenio, nonostante qualche riavvicinamento, sembra non esserci più nulla da fare. In questo clima, la Bruni si rende conto di iniziare a provare dei sentimenti per Damiano. Mariella invece decide di aiutare Speranza a liberarsi di Micaela, che ha cominciato a fare gli occhi dolci a Samuel. L'Altieri propone alla nipote una soluzione piuttosto "alternativa".

Puntata in onda Giovedì 5 gennaio 2023

Nunzio soffre molto per la distanza da Chiara e questa situazione convince ancora di più Alice di avere una chance con il Cammarota. La ragazza potrebbe arrivare a fare delle scelte piuttosto complesse e pericolose per ottenere quello che vuole. Intanto Viola si rende conto che i suoi sentimenti per Damiano stanno diventando molto forti. Il ragazzo le piace molto e non può più nasconderlo. Micaela invece continua a mostrarsi interessata a Samuel e trova ogni occasione per stargli accanto.

Puntata in onda Venerdì 6 gennaio 2023

Convinta di doversi giocare il tutto e per tutto, Alice prende una decisione sconvolgente che spiazza e preoccupa sua nonna Marina. Ma cosa avrà deciso di fare la Pergolesi? Intanto Viola e Damiano aspettano trepidanti l'esito delle indagini dell'Agenzia delle Dogane, fatte sui materiali della fabbrica di giocattoli in cui lavora Rosa. Quest'ultima, ormai provata dagli eventi, riceve una notizia destinata a mettere in pericolo il suo futuro e per quello del suo piccolo Manuel. Serena invece si stupisce di un gesto – inaspettatamente dolce – da parte delle sue sorelline in occasione della festa della Befana.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.