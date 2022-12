Un Posto al Sole Anticipazioni: Grande spavento per Viola e amara sorpresa per Alberto e Clara

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per molti inquilini di Palazzo Palladini sarà un fine anno movimentato. Negli episodi della Soap in onda su Rai3 vedremo Viola alle prese con una scoperta inquietante e terrorizzante mentre per Alberto e Clara ci sarà una brutta sorpresa al ritorno dalla settimana bianca.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prossima settimana, l'ultima di questo 2022, sarà molto dura per alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini. Viola assisterà a una scena inquietante, che la farà rabbrividire mentre Alberto e Clara, di ritorno dalla settimana bianca, si troveranno davanti a una scoperta raccapricciante. Ma di cosa si tratterà? Scopriamolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola sconvolta dai malesseri di Rosa e Manuel

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole si infittirà il giallo relativo ai malesseri di Rosa e del piccolo Manuel. Ad accelerare le indagini su cosa stia realmente succedendo sarà Viola. La Bruni si troverà infatti a casa dell'ex compagna del Renda per aiutare il bambino a studiare. E sarà proprio durante la lezione che Manuel si sentirà male, lasciando la sua insegnante completamente bianca in volto. Viola correrà a informare Damiano di quanto successo e i due comprenderanno, dopo essersi messi a indagare, che questo tipo di malessere è comune in molte persone che lavorano nella fabbrica di Rosa. Si tratta, lo abbiamo scoperto alcune puntate fa, della stessa azienda che ha prodotto il giocattolo difettoso che ha rischiato di far del male a Federico. Il mistero su questo stabile si infittirà moltissimo e cominceremo ad avere una quasi totale certezza che ci sia molto più marcio di quanto si pensasse. L'azienda che produce giocattoli nasconde, evidentemente, degli illeciti, che Viola e Damiano vorranno scoprire.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola stanca della presenza di Damiano?

Attenzione però ai risolvi collaterali di questa situazione. Viola e Damiano si metteranno alla ricerca di cosa vada storto nella fabbrica, visto che è ormai pensiero comune che sia proprio il lavoro in quell'azienda a creare i malesseri di Rosa, Manuel e di altri lavoratori. Ma questa nuova missione che cominceranno la Bruni e il Renda, finirà per far passare ai ragazzi ancora più tempo insieme. Questa vicinanza però comincerà a preoccupare Viola, che confiderà ad Angela di non essere poi così contenta di avere sempre intorno il suo nuovo amico. Che la figlia di Ornella si stia accorgendo di aver fatto un grosso sbaglio ad allontanare Eugenio e stia pensando, complice pure il Natale, di ripensare alla scelta del suo divorzio. Non è un'ipotesi che ci sentiamo di escludere. Sta di fatto che il rapporto con Damiano inizierà a renderla nervosa e non troppo felice.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto e Clara derubati

Sarà una fine dell'anno piuttosto amara anche per Alberto e Clara. I due, di ritorno dalla settimana bianca, scopriranno di essere stati derubati. Non sarà subito chiaro cosa sia davvero successo e cosa abbiano rubato ma sarà certo che qualche malintenzionato si è introdotto nel loro appartamento alla ricerca di qualcosa. Non faremo ovviamente fatica a capire che a entrare sia stata una nostra conoscenza, visto che siamo ormai consci che Lia sia una bugiarda e che stia imbrogliando pure Diego, che vuole aiutarla in tutto e per tutto. Ma ci facciamo una domanda. La Longhi finirà per coinvolgere il Giordano pure nel furto? Il figlio di Raffaele si intrufolerà in casa Palladini per amore o sarà solo Lia a farlo? Non ci resta che aspettare la prossima settimana per scoprirlo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.