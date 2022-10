Un Posto al Sole Anticipazioni 5 ottobre 2022: Micaela conquista Jimmy. Niko è in svantaggio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 ottobre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: la guerra tra Micaela e Niko continua. La Cirillo sta guadagnando terreno rispetto al suo ex con Jimmy; a differenza del Poggi infatti, la ragazza sta mantenendo la calma e assicura al suo bambino che comunque vada, lui sarà felice e spensierato come sempre. Niko invece è ancora piuttosto teso. L'avvocato non riesce a togliersi dalla mente le terribili conseguenze di quanto sta succedendo. Chiara invece deve fare i conti con la sentenza che, come purtroppo si temeva, è stata terribile. Nunzio le promette di starle accanto, ora più che mai. Intanto Viola, in crisi con Eugenio, deve cercare di abituarsi alla fine del suo matrimonio. Ma la Bruni non è felice di come stanno andando a finire le cose e viene assalita dai sensi di colpa.

Micaela conquista Jimmy in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 ottobre 2022

La guerra tra Micaela e Niko continua. A farne le spese è Jimmy che vorrebbe che i suoi genitori trovassero un punto di incontro e la smettessero di darsi battaglia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Cirillo guadagnerà molto terreno nei confronti di suo figlio. Vedendo il piccolo molto impaurito e sempre più teso, Micaela lo rassicurerà promettendogli – comunque vada – sicurezza e tranquillità. Il piccolo sarà molto felice delle parole della madre mentre continuerà a essere in pensiero per suo padre. Niko sembra aver perso la bussola e diventa ogni giorno più feroce. Il Poggi comincerà però a capire che quello che sta facendo, finirà per avere delle gravi ripercussioni su tutta la sua famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara condannata. Nunzio le promette di aiutarla

Nunzio ha detto basta e lui e Chiara sono tornati a casa. La Petrone ha dovuto affrontare il processo a suo carico, ormai impossibilitata a scappare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza ascolterà, sconvolta, la sentenza. Per lei si prevedono dei momenti molto difficili e il Cammarota, ora più che mai convinto di doverle stare accanto, cercherà di rincuorarla e di sostenerla con una proposta inattesa. Di cosa si tratta? Si tratterà per caso di un matrimonio ma soprattutto quale sarà ora il futuro della coppia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola in preda ai sensi di colpa

Viola ha gelato Eugenio con un aut-aut. Il matrimonio della Bruni è destinato a sfaldarsi e il divorzio sembra più vicino che mai. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza comincerà a capire di aver esagerato. In preda ai sensi di colpa, potrebbe sentire la necessità di tornare indietro sui suoi passi. La sua storia d'amore con Nicotera potrebbe avere ancora qualche chance?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.