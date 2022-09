Un Posto al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 ottobre 2022: Niko perde il controllo e spaventa Jimmy!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 3 al 7 ottobre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 3 ottobre 2022

In un drammatico confronto con Chiara, Nunzio arriva alla conclusione che la loro permanenza a Capo Verde è un errore e non intende più assecondarla. Lara Martinelli sta per prendere un'improvvisa decisione. Renato torna alla carica sulla questione della casa vacanze di Alberto incontrando l'indignazione dell'ex vigile.

Puntata in onda Martedì 4 ottobre 2022

Il giorno dell'udienza è arrivato: Nunzio non la lascia sola un istante, ma per Chiara è arrivato il momento di affrontare i problemi da cui è scappata. Deciso ad ostacolare Alberto, Renato ha in mente un piano infallibile per portare dalla sua parte l'incorruttibile Otello.

La Puntata di Mercoledì 5 ottobre 2022

Micaela continua a guadagnare punti con Jimmy, garantendogli la spensieratezza di cui ha bisogno, Niko sembra sempre più sopraffatto dalla rabbia e dal dolore e ciò potrebbe avere delle serie conseguenze. Sconvolta dall'esito dell'udienza, Chiara cercherà di riconquistare almeno in parte i suoi spazi ma Nunzio proverà un tale bisogno di proteggerla da arrivare a farle una proposta inaspettata. Viola non sembra pronta ad affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio ed è tormentata dai sensi di colpa, una proposta inattesa sembra fornirle una nuova prospettiva.

Puntata in onda Giovedì 6 ottobre 2022

Niko perde completamente il controllo, si lascia prendere dallo sconforto e si ubriaca. Quando Jimmy torna a casa trova suo padre riverso a terra ed è costretto a cercare aiuto. Il bambino si imbatte in qualcuno di inaspettato! Intanto Speranza si sfoga in merito all'eccessiva accondiscenda di Samuel con Mariella, che si ritrova a fare alcune similitudini tra il ragazzo e Guido: la Altieri è totalmente ignara di essere ascoltata dal marito...

Puntata in onda Venerdì 7 ottobre 2022

Mentre Diego è sempre più interessato alla misteriosa Lia, Guido è deciso a far cambiare idea a Mariella: le dimostrerà di avere grinta! Intanto mastro Peppe comincia a lavorare al seminterrato di Alberto, ma si imbatterà in qualche difficoltà.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.