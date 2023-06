Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara si lascerà consolare da Eduardo mentre Alberto tornerà alla carica con Diana. Intanto Giulia non riuscirà a lasciarsi andare con Luca.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Clara sarà ancora piuttosto scossa a causa della separazione da Alberto. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Curcio si lascerà consolare da Eduardo, che accoglierà tra le sue braccia la sua amica, per cui prova dei forti sentimenti da sempre. Intanto Alberto, approfittando di un loro incontro, si farà di nuovo avanti con Diana. Giulia invece non riuscirà a lasciarsi andare con Luca, a cui ha scoperto di essere ancora legata. Il De Santis invece continuerà a essere preoccupato per la sua salute, che sembra proprio compromessa. Nunzio e Franco invece organizzeranno una sorpresa per Otello.

Clara si consola tra le braccia di Eduardo: le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 5 giugno 2023

Alberto è scatenato e vuole ancora vendetta. Perdere Clara è stato uno smacco che di certo non dimenticherà mai. Il Palladini è furioso ma non perderà i suoi vizi. Basterà un nuovo incontro con Diana, per spingerlo a riprovarci con la bella architetta. Intanto la Curcio continuerà a chiedersi se la sua scelta di rompere con il suo compagno, sia stata quella giusta. La ragazza si lascerà consolare da Eduardo, pronto ad accoglierla tra le sue braccia. È ormai chiaro che il Sabbiese sia invaghito della sua amica di infanzia e che non si voglia far scappare l'opportunità di creare con lei un particolare rapporto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia non riesce a lasciarsi andare con Luca

Giulia è disperata per la partenza di Franco e Angela. La Poggi ha paura di rimanere sola ma l'avanzare del tempo le impedisce di cercare la felicità altrove o meglio con Luca. Giulia ha capito di essere ancora innamorata del De Santis ma non riesce a lasciarsi andare, quasi impaurita di cosa possa succederle. Intanto il dottore continuerà a combattere con la sua salute. Sarà sempre più chiaro che il nuovo primario sia malato e che abbia qualcosa di grave.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Franco preparano una sorpresa per Otello

Prima di partire, Franco deciderà di lasciare un regalo a Otello. Con la complicità di Nunzio, preparerà una bellissima sorpresa per il Testa e sarà contentissimo di rendere felice il capo condomino. Ma di che dono si tratterà? Lo scopriremo molto presto!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.