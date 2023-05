Un Posto al Sole Anticipazioni 26 maggio 2023: Alberto scatenato. Niko è in grande difficoltà!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto vorrà riprendere e risolvere una situazione in sospeso con le gemelle Cirillo. Niko si troverà tra due fuochi.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 26 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Lara crederà di essersi finalmente liberata di Ida e penserà di poter continuare con i suoi piani. La mamma di Tommaso non avrà però davvero cambiato idea e sarà pronta a riprendersi suo figlio, quando la Martinelli meno se lo aspetta. Niko si troverà invece ad affrontare ancora una volta i colpi di testa di Alberto. Il Palladini vorrà risolvere una situazione lasciata in sospeso con le gemelle Cirillo. Guido e Mariella invece riusciranno a godersi la vacanza in crociera.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara si illude di essersi liberata di Ida

Lara ha tremato molto forte. La vera madre di Tommaso si è presentata a Napoli, con l'intenzione di riprendersi suo figlio. La Martinelli, pronta a tutto per non veder sfumare i suoi piani, ha trovato un modo per liberarsi di lei... o almeno è quello che penserà di aver fatto. Ida non cambierà veramente idea e sarà pronta a tornare alla carica, per riavere il suo bambino con lei. Cosa escogiterà di fare? Ci sarà Marina ad aiutarla?

Alberto contro le gemelle. Niko è in ansia: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 maggio 2023

Per Niko non ci sarà pace e sembra essere colpa di Alberto. Il Palladini tornerà alla carica contro le gemelle Cirillo e vorrà risolvere una situazione lasciata in sospeso con loro. L'avvocato vorrà vendicarsi ancora del video caricato da Micaela e che gli è costato la sua famiglia. Clara ha infatti scoperto così il tradimento del suo compagno. Niko si troverà in mezzo a due fuochi e sarà difficile gestire l'ira del suo collega.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella si godono la crociera

La felicità di Guido e Mariella è stata messa in pericolo. I due hanno rischiato di vedere rovinata la loro crociera per colpa di Bice e Massaro ma per fortuna le cose si sono risolte. I coniugi Del Bue, nella puntata del 26 maggio 2023, saranno finalmente felici e in vacanza, pronti a ristorarsi e tornare a casa più carichi che mai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 maggio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.