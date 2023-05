Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia si preparerà a salutare Angela e Franco e soffrirà moltissimo per la loro partenza.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 1° giugno 2023, Giulia dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per non farsi fagocitare dalla tristezza. La Poggi si preparerà a salutare Angela, Franco e Bianca, in partenza per la Sicilia. Intanto Luca De Santis si troverà ad affrontare un situazione molto fastidiosa, che potrebbe far emergere gravi problemi di salute. Lara continuerà invece a tentare di liberarsi di Ida mentre Guido e Mariella, tornati in pace, potranno godersi la loro vacanza, mentre a Napoli qualcuno comincerà ad avere nostalgia dell'Altieri.

Giulia distrutta per la partenza di Angela e Franco: Anticipazioni Un Posto al Sole 1° giugno 2023

Angela e Franco diranno addio a Napoli. Manca poco alla partenza dei Boschi e Giulia dovrà rassegnarsi a salutare sua figlia, suo genero e sua nipote. La Poggi non ne sarà per nulla felice e avrà sin da subito la certezza che proverà una forte nostalgia per tutti e tre. Dovrà però fare in modo di non cadere nel vortice della solitudine, che potrebbe inghiottirla subito dopo i saluti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca De Santis in difficoltà

Luca ha preso il suo posto al San Filippo ma si troverà a dover affrontare, praticamente subito, alcune situazioni molto complicate. Il primario potrebbe scoprire che dietro ai disagi emotivi vissuti, si celano problemi di salute molto gravi. Intanto Lara, spaventata dalla presenza di Ida, continuerà a fare di tutto per liberarsi di lei. La mamma di Tommaso non accennerà però a mollare la presa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Mariella fanno pace

Guido è stato incastrato da Sergio e per colpa sua è stato accusato di infedeltà. Il Del Bue ha dovuto faticare per convincere l'Altieri a credere nella sua innocenza e riuscirà nel suo intento. I due potranno quindi godersi la loro vacanza. A Napoli però qualcuno comincerà a sentire la mancanza della vigilessa. Che sia Cerri, pentito di essersela presa con la sua amica?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 maggio al 2 giugno 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.