Un Posto al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 giugno 2023: Niko vuole Manuela, ma tra loro c'è Costabile!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 5 al 9 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 giugno 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 giugno 2023

Un incontro di lavoro si trasforma per Alberto in un'occasione per tornare a flirtare con Diana. Intanto, Clara, ancora confusa in merito ai sentimenti che prova per l'ex compagno, trova supporto in Eduardo. Giulia, invece, è in crisi per gli anni che passano, ed appare sempre più determinata a mettere da parte ciò che sente riaffiorare per Luca.

Puntata in onda Martedì 6 giugno 2023

Ornella ha il forte timore che tra Viola ed Eugenio le cose non vadano così bene come pensava, e sperava. Tra l'altro, una proposta di Filippo per la maestra potrebbe rendere tutto ancora più evidente. Il magistrato, invece, potrebbe trovare la solidarietà - non del tutto disinteressata - di una sua collega. Intanto, Clara, delusa per l'atteggiamento di Alberto, decide di organizzare la sua vita lontana da lui, ed Eduardo potrebbe approfittarne.

Puntata in onda Mercoledì 7 giugno 2023

Michele rivela a Luca di essere a conoscenza della verità: ha trovato la confezione dei suoi medicinali nel cestino. Lo scrittore appare molto preoccupato per l'amico. Intanto, per andare incontro alle esigenze di Viola, Filippo si vede costretto ad apportare delle modifiche alla sua proposta di lavoro. Rosa, invece, si sta rendendo conto che, benché provengano dallo stesso ambiente sociale, tra lei e Clara la differenza è abissale. Quest'ultima, nel mentre, sta cercando un nuovo impiego, ed Eduardo lo viene a sapere.

Puntate in onda Giovedì 8 giugno 2023

Niko sta cominciando a guardare Manuela con occhi diversi. Peccato che tra di loro potrebbe esserci un ostacolo. La gemella, infatti, è sempre più vicina a Costabile; il loro feeling potrebbe turbare oltremodo l'avvocato. Intanto, Luca si vede costretto a rivelare a Michele il suo doloroso segreto. Dopodiché, il medico si prepara ad affrontare il suo primo giorno da primario al San Filippo. Una volta qui, il De Santis fa sì che Riccardo si prenda una piccola rivincita su Ornella. Giulia, invece, si è ormai rassegnata a passare le sue giornate da sola; tuttavia, la attende un piacevole incontro. Nel frattempo, Lara tira finalmente un sospiro di sollievo: Ida le ha comunicato di essere in partenza.

Puntata in onda Venerdì 9 giugno 2023

Non va in onda.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.