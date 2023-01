Un Posto al Sole Anticipazioni 5 gennaio 2023: Micaela all'attacco. Conquisterà Samuel!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Micaela farà di tutto per conquistare Samuel ma dovrà vedersela con Speranza. Nunzio è distrutto dalle parole e dalla partenza di Chiara. E ora cosa farà con Alice?

Micaela all'attacco. È quello che le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3. Nell'episodio vedremo la gemella Cirillo fare di tutto per stare accanto a Samuel, di cui sembra essersi seriamente invaghita. Tutto questo scatenerà ovviamente la reazione furiosa di Speranza che, con l'aiuto di Mariella, sta già mettendo in pratica un piano per liberarsi della sua rivale. Intanto Chiara ha lasciato Napoli ma non prima di aver detto qualcosa di molto importante a Nunzio. Il ragazzo ha accusato il colpo e anche a causa di questo non riuscirà ad abituarsi all'idea di aver dovuto di nuovo salutare la sua fidanzata e di doverle stare ancora lontano. La separazione questa volta è stata ancora più dura. Alice invece sembrerà contentissima della partenza della Petrone e sarà sempre più convinta di avere una chance con il Cammarota. Viola invece si renderà conto che Damiano le piace tanto e deve cominciare ad ammetterlo a se stessa.

Micaela all'attacco di Samuel: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 5 gennaio 2023

Mentre si consuma il triangolo amoroso tra Alice, Nunzio e Chiara, a Palazzo Palladini se ne sta formando un altro. Micaela ha preso di mira Samuel e sembra proprio essersi invaghita di lui. La Cirillo aveva già messo gli occhi sul Piccirillo ma in queste vacanze natalizie la situazione è degenerata. La sorella di Manuela farà di tutto e di più per stare vicino al cuoco ma dovrà vedersela con Speranza, decisa a non lasciarla avvicinare al suo fidanzato. L'Altieri può contare sull'aiuto di sua zia; Mariella le ha consigliato una strategia bizzarra ma che potrebbe funzionare, per liberarsi della sua rivale. Sarà una Befana davvero particolare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio distrutto dai sensi di colpa?

Alice ha rischiato di combinare un disastro e forse ci è davvero riuscita. Sembra infatti che Chiara abbia capito cosa stia succedendo intorno a lei e lascerà Napoli con delle parole struggenti. La Petrone tornerà nel centro di riabilitazione pregando Nunzio di essere felice. La ragazza lo spingerà a lasciarsi andare alla spensieratezza, quella che non riuscirà a dargli lei per molto tempo. Il Cammarota accuserà il colpo e saluterà la sua fidanzata con l'amaro in bocca. I sensi di colpa lo attanaglieranno, tanto da farlo faticare ad abituarsi all'idea di dover stare ancora lontano da lei e dai loro progetti futuri. Ma quali saranno da ora in poi le loro decisioni? Dopo il lasciapassare di Chiara, Nunzio deciderà di darsi una chance con Alice oppure capirà di dover affrontare – in modo più serio – i sacrifici per stare con lei? Di certo per la Pergolesi, la partenza della sua rivale costituirà una grande opportunità per farsi avanti definitivamente e sarà convinta di farcela. Eppure qualcosa potrebbe andare storto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola capisce di essersi innamorata di Damiano

La fine della relazione tra Viola ed Eugenio è ormai cosa certa e ne è convinta pure la Bruni. È da tempo infatti che la mamma di Antonio ha capito di provare dei sentimenti per Damiano ma è durante queste vacanze natalizie che si è accorta che questi sono molto forti e che l'attrazione cresce di giorno in giorno. Viola capirà di non poter più mentire a se stessa ma deciderà di uscire allo scoperto, consapevole di quello che potrebbe comportare sia per la sua famiglia che per Rosa e Manuel?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 gennaio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.