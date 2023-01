Un Posto al Sole Anticipazioni 2 gennaio 2023: Alice rischia di combinare un disastro. Nunzio nel panico

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che

Alice rischia di combinare un vero guaio. È quello che le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano succederà nella puntata della Soap in onda il 2 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3. Nell'episodio, Alice si convincerà che la situazione di crisi che si è creata tra Nunzio e Chiara sia tutta colpa sua. Con una certa soddisfazione, la ragazza si farà di nuovo avanti con il Cammarota e il loro momento di intimità rischierà di essere scoperto dalla Petrone. Per lo chef saranno momenti di puro panico. Intanto Cerri si ritroverà in compagnia di Castrese alla cena di Capodanno organizzata da Mariella. La serata riserverà delle amare sorprese per il buon Sasà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un Capodanno da dimenticare

Nunzio ha avuto terrore del Capodanno e purtroppo per lui, i suoi timori si sono rivelati più che fondati. Il ragazzo ha cercato in ogni modo di convincere Chiara a non presentarsi alla festa organizzata da Alice ma è stato costretto ad andarci. Il risultato è stato devastante. La Pergolesi ha fatto di tutto per provocare lo chef e lui ci è cascato in pieno, creando una grossa frattura con la sua fidanzata. Il nuovo anno si apre quindi con nuovi problemi all'orizzonte per la coppia Cammarota-Petrone e Alice non sembra essere per nulla dispiaciuta.

Alice rischia di mettere nei guai Nunzio: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 gennaio 2023

Nella puntata del 2 gennaio 2023, vedremo Nunzio fare i conti con la disastrosa serata di Capodanno. Lo chef ha fatto di tutto per non trovarsi in situazioni imbarazzanti ma gli eventi lo hanno costretto a capitolare. Il Cammarota si troverà con l'acqua alla gola nuovamente per colpa del comportamento di Alice. La ragazza si convincerà che la crisi che ha colpito Nunzio e Chiara sia stata causata da lei e con una certa soddisfazione cercherà di intrufolarsi ancora di più nella vita del figlio di Franco. E nel farlo rischierà di far scoprire alla Petrone tutta la verità sul tradimento del fidanzato. Chiara entrerà nella stanza proprio mentre Alice e il suo compagno sono in atteggiamenti intimi. I due si staccheranno molto velocemente e sembrerà che la Petrone non abbia visto nulla. Ma sarà davvero così?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri scopre una verità sconvolgente

Sarà un Capodanno da ricordare – o forse scordare – anche per Cerruti. Il nostro buon Sasà scoprirà finalmente chi è davvero Bufalotto ma la scoperta non gli farà poi così tanto piacere. Tutto succederà durante la cena organizzata da Mariella per festeggiare l'anno nuovo. Salvatore si troverà a tavola insieme a Castrese e purtroppo, durante la loro conversazione, capirà che il fratello di Speranza è il suo amico virtuale. Cerri ci rimarrà malissimo ma cosa deciderà di fare ora? Continuerà a provare dei sentimenti per lui o lascerà stare?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 gennaio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.