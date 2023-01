Un Posto al Sole Anticipazioni 4 gennaio 2023: Clara in crisi. Alberto le sta mentendo di nuovo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara dovrà decidere se credere all'innocenza di Alberto o credere alle parole di Diego. A chi darà ragione?

Clara sarà in bilico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 4 gennaio 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, vedremo Clara in grande difficoltà. La ragazza non saprà se credere ad Alberto, che continua a professarsi innocente e a dire di non aver rubato alcun tesoro, o a Diego, che invece è certo che il Palladini sia il responsabile della sparizione dei gioielli di Lia. La Curcio si troverà a dover prendere le difese di uno dei due ragazzi ma a chi crederà? Intanto tra Viola ed Eugenio le cose sembrano giunte al capolinea. La Bruni si renderà conto che tra lei e Damiano sta nascendo qualcosa di più di un'amicizia e che il tutto sta accadendo in modo molto naturale. Mariella invece cercherà di aiutare Speranza a mettere ko Micaela, che si è invaghita di Samuel.

Clara a un bivio: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 4 gennaio 2023

Alberto deve stare in guardia. Il Palladini ha scoperto che il suo socio Niko ha deciso di aiutare Lia e deve guardarsi le spalle. Dovrà però anche cercare di convincere Clara della sua innocenza. Nella puntata del 4 gennaio 2023, vedremo la Curcio in grande difficoltà. La ragazza si troverà a fare una scelta molto difficile: credere al suo Alberto, che continua a dire di essere innocente e di non aver rubato nulla o credere a Diego, che è convinto che il Palladini stia mentendo e che nasconda la verità. Clara sarà molto combattuta. Da una parte c'è infatti il suo compagno e padre di suo figlio ma dall'altra c'è un ragazzo onesto come è il Giordano, che se non fosse davvero convinto di quello che dice, non si lascerebbe andare a simili insinuazioni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Speranza contro Micaela

La guerra tra le Cirillo e le Altieri si sta trasformando in una lotta contro dei rivali in amore. Speranza si è accorta che Micaela ha messo gli occhi su Samuel e questa cosa proprio non le va giù. La ragazza cercherà di fare di tutto per liberarsi della ragazza, che tenta in ogni modo di passare del tempo con il Piccirillo. A darle una mano ci penserà sua zia. Mariella proporrà alla nipote di usare una strategia insolita e sorprendente ma che potrebbe essere risolutiva.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola sempre più vicina a Damiano

Nonostante il riavvicinamento per Natale, le cose tra Viola ed Eugenio proprio non vanno. Il loro matrimonio sembra essere finito del tutto, senza alcuna possibilità di recupero. La Bruni però pare aver già trovato una consolazione: Damiano. Viola si renderà sempre più conto che il suo rapporto con il Renda sta diventando sempre più stretto e in maniera del tutto naturale. Sarà amore o sarà un'amicizia fin troppo stretta?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.