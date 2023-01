Un Posto al Sole Anticipazioni 3 gennaio 2023: Alberto in guardia. Nessuno dovrà scoprire il suo segreto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto scoprirà che Niko è stato coinvolto nella faccenda dei gioielli di Lia. Il Palladini sarà molto preoccupato.

Alberto deve guardarsi le spalle. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 3 gennaio 2023 alle 20.50 su Rai3, le cose per Alberto si metteranno molto male. Scoprirà infatti che Niko ha deciso di aiutare Lia a recuperare i gioielli della sua famiglia, che le sono stati rubati. Il Palladini dovrà correre ai ripari per difendersi dalle accuse. Lia intanto continuerà a manipolare Diego e nel mentre troverà un altro modo per riprendersi il suo tesoro. Nunzio, dopo aver rischiato di essere scoperto da Chiara, affronterà nuovamente Alice e cercherà di convincerla a farsi da parte. Riuscirà a convincere la Pergolesi? Cerruti continuerà a non capacitarsi del fatto che Bufalotto sia in realtà Castrese.

Alberto sulla difensiva. Deve evitare guai: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 gennaio 2023

Niko ha deciso di aiutare Lia e Diego e riprendersi i gioielli appartenuti alla famiglia della Longhi. La ragazza ha scoperto che a rubarli è stato Alberto e non si sta facendo alcuno scrupolo di mettere il Palladini nei guai. E mentre la ragazza manipolerà ancora Diego trovando addirittura un altro modo per riprendersi il suo tesoro, Alberto dovrà correre ai ripari. Capito che Niko è stato coinvolto nella faccenda del furto, sarà costretto a mentire e proteggersi così dalle accuse. Ribadirà con fermezza di non essere in possesso dei preziosi e di non saperne proprio nulla.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio furioso contro Alice

Alice ha rischiato di combinare un disastro. Lei e Nunzio sono stati quasi scoperti. Chiara è stata sul punto di vederli in intimità. La Petrone sembra non essersi accorta di nulla e il Cammarota può tirare un sospiro di sollievo. Sarà però furioso con la Pergolesi. Ancora un volta si troverà a doverla rimettere al suo posto e dovrà chiederle di farsi da parte, per non rischiare di rovinare tutto. Alice questa volta si rassegnerà a lasciarlo in pace o continuerà a tormentarlo? Sembrerà che la nipote di Marina sia disposta a stare tranquilla ma le cose saranno davvero così?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri disperato. Castrese è Bufalotto

La cena di Capodanno organizzata a casa di Mariella ha riservato delle grandi sorprese. Cerri ha scoperto che Bufalotto è Castrese. Sasà ci è rimasto malissimo e nella puntata del 3 gennaio 2023 lo vedremo fare molta fatica ad abituarsi all'idea che il fratello di Speranza sia il suo amico virtuale. Cosa deciderà di fare ora? Che comportamento avrà nei suoi confronti? Sarà una situazione di difficile risoluzione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.