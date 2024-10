Un Posto al Sole Anticipazioni 30 ottobre 2024: Nunzio deluso da Rossella ma non sa che la Graziani è nei guai!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Nunzio sarà furioso contro Rossella che, pur di sfuggire al primario, non presterà a Diana le cure promesse. Il Cammarota capirà che Ross è nei guai?

Nella puntata di Un Posto Al Sole del 30 ottobre 2024 in onda su Rai3 alle ore 20:50, vedremo Rossella sempre più in difficoltà con il primario. La Graziani sta cercando di tenersi lontana dai pericoli ma il suo atteggiamento ha cominciato a innervosire il dottore e a crearle dei grandi problemi non soltanto sul lavoro ma anche con Nunzio. La giovane dottoressa sta facendo di tutto per non farsi trovare disponibile ma facendo così sembra non essere più attenta alle cure di Diana. Il Cammarota, per questo, sarà furioso con lei. Intanto Luisa cercherà di mettere ancora più in difficoltà Rosa che sarà presto costretta a prendere una decisione in merito alla sua situazione con Don Antoine. Tra Roberto e Filippo lo scontro sarà ancora accesissimo anzi finirà per intensificarsi mentre per Marina arriverà un momento di distensione con il marito, che le darà una prova concreta di volersi riconciliare.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Nunzio deluso da Rossella

Rossella rischia la carriera. La ragazza si è resa conto che il primario ha una attenzione nei suoi confronti un po’ troppo inquietante e la cosa la sta spaventando talmente tanto da portarla a tentare in tutti modi di non passare del tempo con lui. Questo suo negarsi finirà però per indispettire il dottore che con lei ha cominciato un progetto importante. Ross dovrà trovare il modo per risolvere questi problemi, ma anche per non scatenare il risentimento di Nunzio che, ignaro di quello che le sta succedendo, si lamenterà del fatto che lei non stia più prestando le cure che aveva promesso a Diana. Il Cammarota potrebbe rompere definitivamente il suo rapporto con la Graziani senza sapere che in realtà, in questo momento, lei avrebbe veramente tanto bisogno di lui e del suo aiuto.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Luisa cerca di mettere Rosa nei guai

Le voci su Rosa e Don Antoine sono diventate particolarmente insistenti e la cosa sta infastidendo tantissimo la Picariello. La mamma di Manuel è soprattutto preoccupata che tutto quello che sta accadendo intorno a lei faccia soffrire ancora tantissimo suo figlio e lo porti ad avere degli atteggiamenti violenti, come purtroppo ha avuto qualche tempo prima. Luisa, che non ha perso la speranza di mettere in difficoltà Rosa, tornerà all’attacco e sarà molto difficile fermarla senza l’aiuto dello stesso sacerdote. Cosa si inventerà l'ex compagna di Damiano? Riuscirà a uscire da questa situazione fastidiosa e che rende tutti molto tesi?

Trame e Anticipazioni Un Posto Al Sole: Aria di distensione tra Roberto e Marina

Marina è tornata a casa, ma ha detto chiaramente a Roberto di essere disposta a salvare il loro matrimonio, solo se lui accetterà di cominciare una terapia psicologica. Ferri sembrerà voler accettare questo compromesso, pur di riavere al suo fianco la sua amata. E mentre le cose con la Giordano parranno andare meglio, non si potrà dire lo stesso per la situazione con Filippo. Tra il Sartori e suo padre continuerà la tensione anzi i due arriveranno a intensificare le loro liti. Potrà il supporto psicologico che Marina vuole per il marito, aiutare anche padre e figlio a non litigare più?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.