Un Posto al Sole Anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre 2024: Marina torna a Napoli con un ultimatum per Roberto

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 28 ottobre al 1° novembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 28 ottobre al 1° novembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 28 ottobre al 1° novembre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 28 ottobre 2024

Marina torna a Palazzo Palladini insieme ad Alice e per Roberto questo è un segno positivo per il loro futuro, almeno fino a quando lei non lo mette davanti ad una condizione fondamentale per ricominciare una vita insieme. Nel frattempo, Roberto è ossessionato dall’idea di acquisire un nuovo inserzionista radiofonico, al punto da arrivare a scontrarsi con Filippo il quale, con il supporto di Serena, reagirà in modo imprevisto. Mentre Rossella è turbata dal comportamento inappropriato del primario, Nunzio vorrebbe aiutare Diana ma la sua preoccupazione non fa che causare danni alla ragazza. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 29 ottobre 2024

Spaventata all’idea di rimanere sola con il primario, Rossella commette un errore che potrebbe compromettere la sua carriera. La tensione tra Filippo e Roberto è alle stelle e intanto Marina rivela la sua condizione a Ferri: se vuole salvare la loro relazione dovrà accettare di andare in terapia. Guido ha difficoltà a trovare una nuova casa e inizia a rivalutare l’offerta di Cutugno, trovandola molto meno terribile. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 30 ottobre 2024

Con l’aiuto di alcune amiche, Luisa tenta nuovamente di intimidire Rosa mentre Rossella è sempre più nei guai: il primario si è accorto del suo atteggiamento distaccato e inizia una guerra psicologica contro di lei sul posto di lavoro, mettendola sotto pressione. Inconsapevole della situazione, Nunzio è deluso da Rossella che non si sta preoccupando di ciò che sta accadendo a Diana. Mentre il conflitto tra Roberto e Filippo si intensifica, Ferri dà a Marina un forte segnale di distensione tra loro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 30 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 31 ottobre 2024

Sotto pressione, Rosa è costretta a confessare a Don Antoine i pettegolezzi che circolano su di loro. Viola, provata da quanto accaduto con Damiano, avrà un crollo emotivo e troverà confronto in Eugenio, il quale le farà una confessione intesa. Mentre Niko sprona Alberto a sperare nel ritorno di Federico a Napoli, Clara ed Eduardo potrebbero avere piani diversi per il futuro. Samuel, invece, corre in aiuto di Manuela che sta vivendo una situazione delicata scatenando la gelosia di Micaela. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 31 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 1° novembre 2024

Vedendo Rosa provata dai pettegolezzi di quartiere sul proprio conto, Don Antoine decide di intervenire in prima persona. Mentre le parole di Eugenio fanno vacillare Viola, e sembra che tra i due ex coniugi potrebbe esserci un riavvicinamento molto presto, la sintonia tra Samuel e Manuela è sempre più evidente. Nunzio si preoccupa per il suo amico mentre Micaela è sempre più gelosa e sospettosa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 1° novembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.