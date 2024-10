Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2024: Marina torna a casa e riaccende le speranze di Ferri ma c'è un problema!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Marina tornerà a Palazzo Palladini e farà capire a Roberto di volere qualcosa in cambio da lui se vorranno salvare il loro matrimonio.

Le Anticipazioni di Un Posto Al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 28 ottobre 2024, alle ore 20:50 su Rai3, Roberto sarà piacevolmente sorpreso dal ritorno di Marina. Nell’episodio della Soap, vedremo la Giordano fare di nuovo capolino a Palazzo Palladini insieme a sua nipote Alice. Ferri penserà che questo sia un segno molto positivo per il loro matrimonio e che finalmente possano risolvere i loro problemi. La manager cercherà di frenare l’entusiasmo del consorte e gli dirà di voler ricominciare una vita insieme a lui, ma solo se lui farà una cosa per lei, molto importante. Roberto si troverà poi ad affrontare una novità a Radio Golfo 99. L’imprenditore vorrà assumere un nuovo radiofonico e si troverà a scontrarsi con Filippo. Sartori, grazie al supporto di Serena, saprà come rispondergli e la sua reazione sarà inaspettata. Rossella si è resa conto che il primario non ha con lei un comportamento appropriato e comincerà a riflettere su come rapportarsi con lui. Nunzio invece preoccupato per Diana, complicherà ulteriormente la situazione della ragazza.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Marina torna a casa ma mette i paletti con Roberto

Roberto è rimasto deluso da come si sono concluse le cose con Ida, ma soprattutto con Marina. La Giordano, non volendo più affrontare certe situazioni ormai diventate insopportabili, ha lasciato Napoli per raggiungere sua figlia e sua nipote a Londra. Nella puntata che vedremo il 28 ottobre 2024 su Rai3, la manager tornerà a Palazzo Paladini insieme ad Alice e renderà molto contento il suo consorte, che penserà di potersi finalmente riconciliare con lei e di ricominciare da capo. Ma la bruna metterà immediatamente le cose in chiaro con lui: non escluderà di poter riprendere da dove avevano lasciato ma solo se Ferri farà qualcosa per lei, di molto importante per il loro futuro. Di cosa si tratterà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 28 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 ottobre 2024 su Rai3 e poi continua a leggere le Anticipazioni dell'episodio della Soap.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Filippo prende coraggio e affronta Roberto

Roberto non soltanto si occuperà di ricostruire il suo rapporto con Marina ma cercherà anche di trovare al più presto un nuovo radiofonico. Ferri ha preso molto sul serio il suo nuovo impegno a Radio Golfo 99 e le sue idee manageriali sono risultate, in alcune occasioni anzi molte occasioni, contrarie a quelle di suo figlio. Filippo cercherà di far valere le sue ragioni e, spronato da Serena, reagirà in maniera inaspettata alle decisioni del padre, che non lo vedono per niente d’accordo.

Trame e Anticipazioni Un Posto Al Sole: Nunzio combina un disastro con Diana

Rossella è corsa in aiuto di Diana ma ha anche capito che il nuovo primario, con cui ha iniziato un nuovo progetto, ha un’insana attenzione verso di lei. La ragazza ha notato dei comportamenti inappropriati da parte del dottore e la cosa la sta mettendo in forte imbarazzo. Dovrà cercare un modo per liberarsi da questi pesi e tenterà, almeno in un primo momento, di non chiedere aiuto a nessuno e di non fare trapelare nulla nemmeno a Nunzio. Il Cammarota infatti è già ampiamente preoccupato. La situazione di Diana sta diventando sempre più complicata e non migliora. Il ragazzo sarà talmente tanto teso da combinare un guaio che finirà per mettere l’architetto ancora più in difficoltà e più in crisi.

