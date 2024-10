Un Posto al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2024: Rossella rischia la carriera mentre Marina rivela a Ferri il suo ultimatum

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Rossella cercherà di evitare di stare da sola con il primario ma farà un errore che metterà in pericolo la sua carriera mentre Marina rivelerà a Roberto cosa vuole per salvare il loro matrimonio.

Nella puntata di Un Posto Al Sole in onda il 29 ottobre 2024, alle ore 20:50 su Rai3, ritroveremo Rossella nel panico. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani cercherà di evitare di rimanere sola con il primario, le cui attenzioni hanno cominciato a infastidirla e a inquietarla. La ragazza però finirà per compiere un errore che potrebbe compromettere tutta la sua carriera. Filippo non riuscirà a trattenere la sua lingua e la tensione con Roberto crescerà a dismisura. Il Sartori non sarà propenso a fare un passo indietro e rivedere le sue ultime dichiarazioni. Marina sarà più chiara con Ferri e gli rivelerà l’ultimatum che intende imporgli per provare a salvare il loro matrimonio. La Giordano gli dirà che se intende recuperare la loro relazione lui dovrà iniziare una terapia psicologica. Guido comincerà invece a prendere in considerazione l’offerta di Cotugno. Il Del Bue inizierà a pensare di trasferirsi dal suo collega, visto le difficoltà che avrà nel trovare una nuova casa.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Rossella rischia la sua carriera per sfuggire al primario

Rossella ha capito di essere oggetto delle attenzioni del primario e la cosa non la rende per niente serena. La Graziani teme che questa situazione peggiori da un momento all’altro ed è in preda all’imbarazzo più totale. Per evitare di rimanere sola insieme al dottore, con cui hai iniziato un nuovo progetto lavorativo, Ross cercherà un modo per farsi da parte ma finirà per compiere un errore che potrebbe compromettere totalmente la sua carriera. Ma cosa succederà esattamente lo scopriremo molto presto e vi riveliamo che siamo molto curiosi di sapere come si risolverà questa situazione particolarmente preoccupante per la nostra Graziani.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Filippo non cede, stavolta Roberto dovrà ascoltarlo

Filippo ha tentato di mettere i paletti a Roberto per quanto riguarda Radio Golfo 99, l’emittente di cui lui si è sempre occupato. Suo padre ha però acquistato la radio e ora vuole occuparsene in prima persona, senza curarsi però delle idee né del figlio né di Michele. Dopo l’ennesima proposta inaccettabile, Sartori ha deciso di dire un secco no a Roberto è di proteggere la sua opinione costi quel che costi, senza fare passi indietro. Sarà un cambiamento che lascerà Ferri senza parole, ma che potrebbe essere determinante per salvare il lavoro sia del Saviani che di Filippo stesso.

Trame e Anticipazioni Un Posto Al Sole: Marina rivela a Roberto il suo ultimatum

Marina è tornata a casa ma si è affrettata a smorzare le speranze di Ferri. La Giordano ha subito riferito al suo consorte di essere ritornata a Palazzo Palladini e di volere salvare il loro matrimonio, ma a una sola e unica condizione. La manager riferirà al marito di voler provare a fare un passo in avanti nella loro incresciosa situazione soltanto se lui accetterà di presentarsi da un terapeuta. Roberto si lascerà convincere pur di riavere la sua amata Marina accanto? Intanto Guido comincerà a pensare che la proposta di Cutugno di andare a vivere da lui non sia poi così tanto male. Il Del Bue cambierà idea nel momento in cui si renderà conto di non poter trovare facilmente un nuovo appartamento.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.