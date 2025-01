Un Posto al Sole Anticipazioni 21 gennaio 2025: Marina e Roberto tremano. I loro affari coleranno a picco?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 21 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Marina e Roberto saranno travolti da una brutta notizia. I loro affari saranno duramente colpiti?

Per Marina e Roberto si prevedono di nuovo tempi difficili. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che i Ferri verranno travolti da una notizia sconvolgente. Sullo yacht di Burnett è avvenuto un incidente e i loro affari potrebbero risentirne pericolosamente. Mentre accadrà tutto questo Roberto cercherà di ricucire i suoi rapporti con Gagliotti. Vinicio si stupirà del comportamento gelido e rigido di Castrese. Tutto questo accadrà mentre il ragazzo si troverà in compagnia di Alice. Per Viola continueranno i guai. La Bruni riuscirà a uscire dalla situazione pericolosa in cui si è ritrovata?

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 gennaio 2025: Roberto cerca di ricucire i rapporti con Gagliotti

Roberto ha gelato Gagliotti rivelandogli che non potrà entrare nel prestigioso club di cui Ferri fa parte. L’imprenditore non ha gradito questa notizia e dopo la cena a Palazzo Palladini, dove Marina ha dato il peggio di sé per punire il marito, si è irrigidito. I rapporti tra Gennaro e il manager dei Cantieri sembra essersi rovinati e Roberto cercherà di ricucirli il più presto possibile. Non vorrà infatti perdere l’appoggio del prestigioso uomo d’affari, che tanto gli è utile a Radio Golfo 99. Intanto Vinicio, in compagnia di Alice, incontrerà Castrese e rimarrà molto stupito e amareggiato dell'atteggiamento freddo dell'uomo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gli affari di Marina e Roberto sono in pericolo

Sembra proprio che per Roberto e Marina stiano per tornare venti di tempesta. Il periodo di relativa calma sta per finire e verrà guastato da una notizia molto preoccupante e fastidiosa. Verranno infatti a sapere che c’è stato un incidente ai Caraibi e che a farne le spese è stato lo yacht di Burnett, uno dei loro migliori clienti. I Ferri avranno paura che questo possa danneggiare i loro affari e faranno di tutto per arginare l’onda d’urto che tutto ciò avrà sui Cantieri Flegrei. Ma riusciranno a non far colare a picco il loro business?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Viola nei guai

Non ci sarà pace nemmeno per Viola. La Bruni sembra passare da un dramma all’altro, che la colpisce personalmente o nei suoi affetti più cari. Dall’agguato in cui ha perso la vita Susanna, alla caccia di Damiano contro Torrente, non dimenticando le numerose vicende che hanno coinvolto il suo ex marito Eugenio, la Bruni non è mai del tutto serena. Stavolta Viola è stata vittima di una rapina e spererà di poterne uscire al più presto. Di certo non sarà facile vincere lo spavento del momento e sarà determinante l’aiuto e il sostegno di sua madre. Ma, ve lo anticipiamo, quest’ultima vicenda la spingerà anche a desiderare di cambiare per sempre vita e avere finalmente la serenità che da tempo cerca.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.