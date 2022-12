Un Posto al Sole Anticipazioni 30 dicembre 2022: Nunzio terrorizzato dal Capodanno. Sta rischiando grosso

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio cercherà di convincere Chiara a non partecipare alla festa di Capodanno di Alice. Intanto Alberto e Clara, di ritorno dalle vacanze, faranno un'amara scoperta.

Alice si fa sempre più pericolosa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 30 dicembre 2022 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Nunzio affrontare un nuovo problema. La Pergolesi ha invitato lui e Chiara a una festa di Capodanno organizzata da lei e la Petrone sembra essere entusiasta. Ma il Cammarota non può permettere che le due donne passino del tempo insieme, non dopo quello che è successo tra lui e la Pergolesi. Cercherà quindi di convincere la fidanzata a dire di no all'invito. Ma la Petrone deciderà di dargli retta? Intanto Alberto e Clara, di ritorno dalla settimana bianca, troveranno una brutta sorpresa in casa. Nella loro abitazione c'è qualcosa che non va. Viola invece confiderà ad Angela di essere preoccupata per la presenza, ormai continua, di Damiano nella sua vita.

Nunzio nel panico: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 30 dicembre 2022

Nunzio ha allontanato Alice ma la Pergolesi non ha alcuna intenzione di mollare la presa su di lui e ha escogitato un modo per mettere il ragazzo con le spalle al muro. La nipotina di Marina, ha organizzato una festa di Capodanno e ha invitato pure il Cammorata insieme alla sua fidanzata. Lo chef teme che questa serata possa creare scompiglio e che la Pergolesi si lasci scappare qualche dettaglio sulla loro liaison. Per questo, nella puntata del 30 dicembre 2022, Nunzio cercherà di convincere Chiara a non andare alla festa di Alice e di passare l'ultima notte dell'anno in maniera diversa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una brutta sorpresa per Alberto e Clara

Nella puntata del 30 dicembre 2022, vedremo Alberto e Clara fare una scoperta piuttosto sconcertante. I due ritorneranno a Palazzo Palladini dopo la settimana bianca ma aperta la porta di casa, si accorgeranno che c'è qualcosa che non va. Qualcuno si è introdotto nel loro appartamento. Ovviamente non facciamo fatica a capire chi possa essere il misterioso personaggio che si è intrufolato in casa Palladini e possiamo immaginare che questa situazione provocherà un grande scompiglio nel grande palazzo poco prima di Capodanno. Lia verrà scoperta? E se così fosse quale sarà la reazione di Diego?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola preoccupata per la vicinanza di Damiano

Viola e Damiano stanno unendo le forze per capire cosa stia succedendo in fabbrica, ormai certi che i motivi dei malesseri di Rosa e Manuela – così come di altri – siano legati al posto di lavoro dell'ex compagna del Renda. Queste indagini hanno avvicinato tantissimo i due ragazzi ma la Bruni ora sembrerà preoccupata di questa situazione. Deciderà quindi di confidarsi con Angela e di rivelarle i suoi timori riguardo questa amicizia. La presenza di Damiano nella vita di Viola, sta diventando una costante piuttosto scomoda. Che la figlia di Ornella decida di darci un taglio?

