Un Posto al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 dicembre 2022: Alice o Chiara? Nunzio deve fare una scelta!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 26 al 30 dicembre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 26 dicembre 2022

Puntata Speciale per Natale. A Palazzo Palladini arriva Canto di Natale. Protagonista assoluto dell'episodio sarà Cotugno che come un moderno Ebenezer Scrooge, si troverà faccia a faccia con i fantasmi del Natale passato, presente e futuro... ma ci sarà anche un segreto da svelare. E che segreto!

Puntata in onda Martedì 27 dicembre 2022

Chiara è tornata a Napoli ma Alice non intende farsi da parte, anzi è determinata più che mai a ritagliarsi il suo spazio nella vita del Cammarota. Per Nunzio si prevedono delle feste piuttosto movimentate, visto che dovrà decidere se lasciarsi coinvolgere ancora dalla spensieratezza della Pergolesi o continuare i suoi progetti di un futuro con la Petrone. Intanto Renato, molto in pensiero per Niko, cerca l'appoggio di Filippo. Il Poggi rivela al Sartori le sue preoccupazione, sperando che il marito di Serena lo aiuti a far chiarezza in questa difficile situazione. Pure per Bianca è un periodo difficile. Dopo quanto successo con Antonello, la piccola Boschi è molto triste. Nonna Giulia decide di intervenire e di portare la nipotina in un luogo speciale, dove l'attende un incontro molto piacevole.

La Puntata di Mercoledì 28 dicembre 2022

Nunzio deve prendere una decisione. L'arrivo di Chiara lo ha spiazzato ma nello stesso tempo è felice di riavere la sua fidanzata al suo fianco. Per questo allontana Alice, che però non la prenderà per nulla bene e potrebbe non farsi da parte. Intanto Eugenio passa la mattinata insieme ad Antonio mentre Viola raggiunge casa di Manuel per la consueta lezione. Purtroppo la giornata è destinata a prendere una brutta piega. Sia Manuel che Rosa si sentiranno improvvisamente male. Mariella invece non riesce più a gestire l'invadenza dei fratelli Cerruti e decide di dare retta ai consigli di Guido, per frenare le insistenze di Sasà e Bice.

Puntata in onda Giovedì 29 dicembre 2022

Quanto successo a casa di Manuel, ha spaventato tantissimo Viola. Grazie all'intervento provvidenziale di Damiano, la Bruni capisce che dietro a questi malesseri improvvisi c'è qualcosa di molto losco e che sta condizionando non solo la loro salute. La situazione si fa inquietante. Intanto Nunzio cerca di risolvere i suoi problemi da una parte con Chiara e dall'altra con Alice ma è costretto a dividersi tra le due. Mariella cerca di allontanarsi da Cerri e Bice, che continuano a tormentarla con i problemi d'amore di Sasà. L'Altieri tenta di mettere in pratica tutti i consigli di Guido.

Puntata in onda Venerdì 30 dicembre 2022

Alberto e Clara tornano dalla loro settimana bianca ma entrati nel loro appartamento, si rendono conto che c'è qualcosa di strano. Intanto Viola si confida con Angela e le dice di essere preoccupata per la presenza, ormai costante, di Damiano nella sua vita. Alice, molto furbescamente, ha organizzato una festa per Capodanno e ha invitato Nunzio e Chiara. Il Cammarota, per non trovarsi in difficoltà, vorrebbe non parteciparvi ma dovrà convincere la Petrone e trovare una scusa valida senza farla insospettire.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.