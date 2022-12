Un Posto al Sole Anticipazioni 28 dicembre 2022: Nunzio allontana Alice ma la Pergolesi non molla!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio decide di allontanare Alice ma la Pergolesi non ci sta. Intanto Mariella vuole "liberarsi" di Sasà e Bice, diventati invadenti.

Nunzio è in crisi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 28 dicembre 2022, in onda alle 20.50 su Rai3, vedremo il Cammarota sempre più in difficoltà. Il ritorno di Chiara lo ha messo ko e ora non sa come comportarsi con la Petrone. Incapace di affrontare l'argomento tradimento, lo chef deciderà di allontanare Alice, che però non la prenderà per nulla bene e sarà pronta a tornare all'attacco. Intanto, mentre Antonio passerà una bella mattinata con suo padre, Viola si recherà al suo solito appuntamento con Manuel. Ma durante la lezione sia il bambino che sua madre si sentiranno male. Mariella invece deciderà di dire basta all'invadenza di Salvatore e Bice e si troverà a seguire i consigli di Guido, per liberarsi dei suoi amici nel modo più gentile possibile.

Nunzio allontana Alice: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 dicembre 2022

Per Nunzio sarà un Natale dolceamaro e tutto a causa del ritorno di Chiara e della sua relazione con Alice. Il Cammarota si è messo nei guai con le sue stesse mani e ora dovrà pagare il prezzo delle sue debolezze. Nella puntata del 28 dicembre 2022, il ragazzo dovrà fare una scelta e deciderà di non lasciarsi più andare con la Pergolesi, di tagliare i ponti con lei e di allontanarla. Ma la nipote di Marina si dimostrerà un osso molto duro e non sarà facile “toglierla di mezzo”. Si ripresenterà infatti con una proposta molto allettante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola spaventata dai malesseri di Manuel

Nella puntata del 28 dicembre 2022, Viola passerà la sua solita mattinata con Manuel, per le lezioni private. Antonio invece sarà impegnato con suo padre Eugenio. Per la Bruni sono in arrivo attimi di profondo terrore. Stavolta assisterà impotente a una scena davvero molto preoccupante. Sia Manuel che Rosa si sentiranno male e la situazione sembrerà subito molto grave. Viola sarà costretta a fare ricorso a tutto il suo coraggio e la sua prontezza di spirito per fronteggiare il problema e capirà di dover indagare più a fondo. Qualcosa non quadra.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella vuole liberarsi di Bice e Sasà

I dilemmi amorosi di Salvatore stanno diventando ormai l'argomento del giorno e Mariella non ne può più. L'Altieri è costretta ad ammettere che Guido ha ragione e che è il momento di staccarsi da Bice e Sasà, o almeno cercare di placare la loro invadenza. Nella puntata, Mariella cercherà di fuggire dalla situazione in cui si è cacciata per aiutare Cerri e seguirà i consigli saggi del marito, atti a “liberarsi” dei loro amici. Ma ci riuscirà senza offendere nessuno e senza ferire l'animo sensibile di Cerri, alle prese ancora con Bufalotto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.