Un Posto al Sole Anticipazioni 3 ottobre 2025: Eduardo getta la spugna? Rosa è delusa

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Eduardo potrebbe presto gettare la spugna e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Sabbiese si renderà conto sempre di più che riprendere in mano la sua vita è difficile e forse impossibile e per questo finirà per non sfruttare l’occasione che Rosa gli ha procurato, dando alla sorella una delusione cocente. Intanto l’amore tra Rossella e Nunzio continuerà ad andare a gonfie vele mentre Riccardo parrà aver dimenticato i giorni felici accanto a Ross e si ritroverà completamente proiettato sul lavoro. Mariella e Guido saranno invece coinvolti in un invito a cena che si trasformerà in un altro momento di vicinanza tra loro. Ecco nel dettaglio la trama dell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 ottobre 2025: Eduardo delude Rosa?

Eduardo è in difficoltà e Rosa è dovuta intervenire per trovargli una possibilità. La Picariello gli ha procurato un colloquio di lavoro ma Sabbiese finirà per vanificare tutto. Non lo farà certo apposta ma si troverà, purtroppo per lui, a essere incapace di gestire l’ira di vedere la sua vita sfuggirgli di mano. Nessuno nel quartiere sarà felice di vederlo; ci sarà infatti qualcuno che lo guarderà male, che lo odierà e vorrà vendetta ma anche chi tenterà di mandarlo via, quasi riuscendoci. Eduardo troverà la forza di combattere e di non deludere la sua sorellina?

Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio sempre più uniti mentre Riccardo…

Nella puntata di Un Posto al Sole si tornerà a parlare di Riccardo. Questo succederà in contrapposizione con la vita amorosa di Rossella e Nunzio, sempre più uniti e sempre più felici. Il dottore invece si impegnerà sempre di più sul lavoro e sembrerà l’unica cosa importante per lui; troverà qualcuno che lo faccia sorridere di nuovo e che lo distragga dagli impegni in ospedale? Noi, come Ross, lo speriamo.

Cena galeotta per Mariella e Guido, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Guido si è trasferito a casa di Silvia e può passare più tempo insieme a Mariella e Lollo. Bice continua a tenerlo d’occhio e a non essere molto felice che lui ronzi intorno alla sua amica, che ha sofferto troppo per lui. Nonostante tutti gli ostacoli che gli ha posto sul suo cammino, Guido non si è tirato indietro e non ha rinunciato al corteggiamento della sua ex, determinato a farle capire che fa sul serio e che stavolta vuole davvero rimediare ai suoi errori. E una cena capiterà a fagiolo. Sì perché un invito sarà un pretesto (romantico) per farli ritrovare vicini e magari stavolta veramente uniti.

