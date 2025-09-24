Un Posto al Sole Anticipazioni 25 settembre 2025: Eduardo in difficoltà, nessuno vuole assumerlo

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole del 25 settembre 2025 su Rai3 Eduardo cercherà un lavoro ma si scontrerà con una durissima realtà. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Eduardo e Clara sono tornati a Napoli pronti ad affrontare il processo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Sabbiese deciderà di trovare un lavoro per aiutare la famiglia ma anche per affrontare al meglio il tempo che lo separa dal suo grande momento, quello che deciderà le sorti di tutti i suoi cari. Si renderà però conto che il suo passato ha un peso molto, troppo forte, e che nessuno si è dimenticato di lui. Sì perché, purtroppo per lui, nessuno sarà disposto a dargli un impiego. Per l’ex boss sarà una scoperta disarmante. Intanto Michele, chiamato dall’ospedale, si precipiterà da Agata, uscita dal coma. Silvia comincerà a temere che suo marito torni a voler indagare e a rinunci a quella pausa che lei è riuscita a fargli prendere dopo tanta fatica. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Eduardo cerca lavoro nella puntata di Un Posto al Sole del 25 settembre 2025

Eduardo e Clara sono tornati a Napoli e sono ospiti di Rosa. La loro presenza ha fatto innervosire Pino, che avrebbe voluto poter avere maggiore privacy con la sua compagna e non occuparsi di nuovo di ospiti. Ma la Picariello non ha alcuna intenzione di cacciare suo fratello e la sua migliore amica, non ora che stanno per affrontare il processo che hanno tanto aspettato. In attesa di presentarsi al banco dei testimoni, Eduardo deciderà di rimboccarsi le maniche e di fare qualcosa di utile per lui e per la sua famiglia. Penserà di trovare un lavoro per dare una mano anche a sua sorella, che è stata molto gentile a ospitarlo. Ma si troverà di fronte a una durissima realtà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nessuno vuole aiutare Eduardo

Eduardo cercherà per tutto il quartiere un lavoro ma il suo nome e quello che ha fatto ed era, saranno particolarmente ingombranti. Nessuno ha dimenticato il suo passato e purtroppo nessuno gli vorrà dare una mano. Sabbiese si renderà tristemente conto della dura realtà che ormai lo circonda e ovviamente la cosa lo renderà piuttosto nervoso. Purtroppo la sua ira finirà per scatenarsi contro chi non dovrebbe e lo ritroveremo presto fare i conti sia con Damiano che con Pino, che coglierà l’occasione di sfogare la sua frustrazione.

Un Posto al Sole: Michele corre da Agata, Silvia trema

Per Michele cambia tutto, di nuovo! Il Saviani aveva deciso di dare retta alla sua famiglia e di concedersi, finalmente, un po’di riposo dal lavoro, su cui si era di nuovo buttato a capofitto. Silvia lo ha pregato di smetterla con questa ossessione e lo ha spinto a dedicarsi un po’ di riposo insieme a lei, facendo un viaggio. Ma le novità su Agata, che si è risvegliata dal coma, rischiano di modificare ogni cosa. Sì perché Michele correrà da lei in ospedale e la Graziani avrà molta paura che decida di rinunciare alla partenza per rimettersi sotto con le ricerche e le indagini, che lo hanno tormentato per mesi. Sarà così?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.