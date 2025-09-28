Un Posto al Sole Anticipazioni 29 settembre 2025: Guido si trasferisce. Ecco dove

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 settembre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Silvia e Michele sono pronti alla partenza ma prima di lasciare Napoli avranno una richiesta particolare da fare a un amico. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Graziani e suo marito proporranno a Guido di trasferirsi a casa loro durante questo periodo d’assenza. Del Bue accetterà di buon grado anche perché così avrà modo di stare più vicino a Mariella e Lollo. Intanto Giulia e Rosa rimarranno spiazzate dal modo in cui Gianluca ha venduto un orologio che dice essere suo ma anche verrà reclamato da Piero Baccini, arrivato a Napoli come una furia. Jimmy si troverà a perdere un amico prezioso come Camillo che, deluso dal comportamento del Cirillo/Poggi, non vorrà più dargli alcuna chance di rifarsi. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 settembre 2025: Guido si trasferisce a casa di Silvia

Silvia ha convinto Michele a partire; la Graziani ha tirato un sospiro di sollievo quando suo marito le ha rivelato di voler partire comunque, nonostante Agata si sia svegliata dal coma. Quello che la madre di Rossella temeva è che il suo consorte cambiasse idea e non volesse più prendersi la pausa di cui lui anzi loro hanno bisogno. Prima di lasciare Napoli per la Nuova Zelanda, i due chiederanno a Guido se abbia voglia di trasferirsi a casa loro durante l’assenza. Per il Del Bue sarà un’opportunità imperdibile, che gli permetterà di vivere serenamente per un po’ ma anche e soprattutto di stare molto vicino a Lollo e Mariella. Questa vicinanza avrà qualche effetto positivo sulla sua relazione con l’Altieri?

Gianluca preoccupa Giulia e Rosa, ecco cosa succede in Upas

Gianluca è molto strano e tradisce un nervosismo inspiegabile. Questo è chiaro da quanto il Palladini è tornato a Napoli per restare ma nessuno ha ancora capito cosa gli prenda e soprattutto lui non vuole parlarne. Giulia e Rosa si preoccuperanno e non poco quando lo vedranno vendere, in modo strano, un orologio che Gianluca dirà essere suo ma che sarà reclamato, poco dopo, da Piero Baccini, che arriverà in città furioso e deciso a riavere l’oggetto indietro. Cosa starà succedendo? Dove sarà la verità?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy perde Camillo!

Jimmy ha affrontato Matteo e ha soprattutto affrontato tutte le sue colpe. Come purtroppo aveva temuto sin dall’inizio, il giovane si ritroverà faccia a faccia con un Camillo furioso e deluso da lui. Il suo amichetto di sempre prenderà le distanze, incapace di perdonarlo per quello che ha fatto. Non basterà infatti aver salvato Viola da una vendetta tremenda, Camillo non vorrà più avere a che fare con i bulletti anche se uno di loro è il suo più grande amico.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.