Un Posto al Sole Anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Guido e Mariella sempre più vicini
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Guido e Mariella sempre più vicini

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 29 settembre al 3 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025.

Lunedì 29 settembre 2025

Giulia e Rosa sono scioccate da Gianluca che ha venduto un orologio che sostiene essere suo ma forse così non è dato che Piero Baccini arriva a Napoli per reclamarne la restituzione. Proprio con l’approssimarsi della partenza per la Nuova Zelanda, Michele e Silvia propongono a Guido di soggiornare temporaneamente da loro. Nel frattempo Camillo è molto deluso da Jimmy, e sembra intenzionato a chiudere la loro amicizia.

Martedì 30 settembre 2025

Piero e Gianluca hanno un duro confronto e Alberto interviene cercando di risolvere la questione proprio mentre Gianluca lascia intravedere un lato inaspettato della sua personalità. Nel frattempo, Ferri si avvicina sempre più a Ludovico e scatena così un conflitto con Rosario, mentre Marina è sempre più in ansia per la sorte del marito. Mariella e Guido finiscono per ritrovarsi pericolosamente vicini a un nuovo bacio, le parole di Bice non sono servite a nulla.

Mercoledì 1° ottobre 2025

Roberto e Ludovico stringono una amicizia sempre più forte in carcere mentre aumentano le minacce di Rosario. Vinicio si schiera apertamente al fianco del fratello. Intanto, Alberto incontra Piero per chiudere definitivamente le questioni rimaste in sospeso con Gianluca. Renato, invece, riesce a mostrare a Raffaele come l’Intelligenza Artificiale possa essere utile.

Giovedì 2 ottobre 2025

Rosa ha fatto di tutto per aiutare Eduardo ad ottenere un colloquio di lavoro, ma qualcuno trama nell’ombra per ostacolarlo. Gennaro si ritrova a osservare un Vinicio sempre più simile a lui, mentre Rosario continua a bersagliare Roberto e Ludovico. Nel frattempo, Micaela e Manuela convincono Elena a registrare una puntata di prova del programma radiofonico. Tutto filerà liscio?

Venerdì 3 ottobre 2025

Eduardo vuole riprendere in mano la propria vita ma non è semplice mentre Rosa farà i conti con una grande delusione. Rossella e Nunzio rafforzano sempre di più la loro intesa, mentre Riccardo ormai è totalmente assorbito dal lavoro. Guido e Mariella nuovamente vicini grazie ad un invito a cena.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

