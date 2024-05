Un Posto al Sole Anticipazioni 3 maggio 2024, Doppia Puntata: Manuela sorprende Niko con una grande novità!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela lascerà Niko senza parole. La Cirillo farà al Poggi delle domande molto importanti per un suo nuovo progetto.

Appuntamento speciale con Un Posto al Sole. Il 3 maggio 2024 la Soap di Rai3 va in onda con un doppio episodio, trasmesso a partire dalle 20.50.

Le avventure degli inquilini di Palazzo Palladini recuperano la puntata non andata in onda il 1° maggio 2024 per lasciare il posto al Concerto del Primo Maggio. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa si sente in colpa e prende una decisione sconvolgente

Damiano è sotto accusa e Rosa ha cominciato a pensare che la colpa sia tutta sua. La Picariello si sentirà profondamente in difficoltà e inizierà a credere che sia solo sua la responsabilità di quanto accaduto al suo ex. La mamma di Manuel, nonostante le rassicurazioni di Giulia, prenderà una decisione molto importante, che lascerà tutti sbigottiti. Nunzio invece sarà più che mai convinto che il Renda sia finito in una vera e propria congiura o meglio vendetta per essersi messo in mezzo in faccende che non avrebbero dovuto riguardarlo. Il Cammarota penserà che dietro alle accuse che hanno piegato il poliziotto ci sia una talpa di Torrente e vorrà stanarla.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko stupito da una richiesta di Manuela

Niko tornerà dal viaggio con Valeria e scoprirà, con grande sorpresa, che Jimmy ha passato molto tempo insieme a Manuela. Il Poggi verrà a sapere che zia Manu ha aiutato suo figlio a fare i compiti ma soprattutto lo ha sostenuto nella preparazione del suo progetto per il parco archeologico per bambini. L’avvocato ne sarà molto felice e ringrazierà la ragazza per il suo impegno. La Cirillo approfitterà del loro incontro per fargli delle domande e per chiedergli una consulenza legale, su un progetto imprenditoriale che avrà in mente e che lascerà Niko stupito ma anche piacevolmente sorpreso. Ma di cosa si tratterà? Cosa avrà in mente Manuela?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Silvia a un bivio

Mariella è tormentata dalla gelosia nei confronti di Claudia, per cui Guido sembra avere un debole. Il Del Bue è stato felicissimo di riabbracciare l’amica e ne subirà sempre più il fascino. Questa situazione lascerà sua moglie con il dente avvelenato ma soprattutto comincerà a farle venire la paura di essere abbandonata e che le venga preferita la Costa. Silvia invece non riuscirà a mascherare le sue attenzioni verso Michele e tutto ciò finirà per influire su Giancarlo. Il Todisco, che ha chiesto alla compagna di sposarlo, finirà per irritarsi per il comportamento piuttosto strano della fidanzata e farà un gesto inaspettato, che metterà la Graziani davanti a un bivio pericoloso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 aprile al 3 maggio 2024.

